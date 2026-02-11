VIRAL | Roblox recrea redadas de ICE contra migrantes y despierta intensa controversia virtual

EEUU

La popular plataforma Roblox, conocida por su enorme comunidad infantil y adolescente, se ha visto envuelta en una intensa controversia luego de que se viralizaran videos donde jugadores recrean redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).  
En estas escenas, difundidas principalmente en X, niños y adolescentes utilizan avatares vestidos como agentes migratorios para simular detenciones de otros jugadores, trasladándolos a vehículos virtuales marcados con la palabra “ICE”.  

El fenómeno ha generado preocupación sobre cómo los menores interpretan y reproducen temas sensibles a través del juego. 

Roblox, que funciona como un vasto metaverso con millones de experiencias creadas por usuarios, permite diseñar mundos, personajes y dinámicas sociales.  

Esa libertad creativa ha impulsado su éxito global desde 2006, pero también ha abierto la puerta a representaciones que rozan los límites del entretenimiento.  

En este caso, la recreación de operativos migratorios —un tema cargado de tensión política y humana en Estados Unidos— ha despertado cuestionamientos sobre el impacto que estas simulaciones pueden tener en audiencias jóvenes. 

PROTESTAS DIGITALES CONTRA ICE 

En paralelo a las redadas virtuales, también han surgido experiencias dentro de Roblox donde los jugadores organizan protestas digitales contra el ICE.  

En estos espacios, avatares portan pancartas con mensajes como “F ICE” o “Funk ICE”, replicando el lenguaje de manifestaciones reales. 

Para algunos usuarios, estas expresiones representan una forma legítima de protesta digital; para otros, son una señal de que los menores están absorbiendo conflictos sociales complejos sin el contexto necesario para comprenderlos. 

REGLAS DE ROBLOX  

Vale destacar, que las normas comunitarias de Roblox prohíben recrear eventos sensibles del mundo real de manera que glorifiquen la violencia o se burlen de víctimas, según reportes de medios como Animal Político.  

Sin embargo, los juegos inspirados en operativos migratorios continúan apareciendo, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de moderación de la plataforma.  

Un portavoz de Roblox enfatizó que las recreaciones de redadas migratorias violan las normas comunitarias de la plataforma y que la compañía actúa de inmediato contra los usuarios que incumplen estas políticas.

Por tanto, las directrices establecen que Roblox prohíbe cualquier contenido que “recree eventos sensibles del mundo real, se burle de las víctimas, glorifique o promueva a los perpetradores, o busque aprovecharse de estas situaciones con fines comerciales”.

