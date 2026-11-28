Patrick Weaver, jefe adjunto de gabinete del Departamento de Guerra de Estados Unidos, divulgó en horas recientes nuevas fotos de su visita y la del secretario Pete Hegseth a Caracas hace una semana y media.

En una publicación en Instagram, Weaver difundió un carrusel de imágenes y en algunas de ellas se pudo ver a Hegseth. Por ejemplo, en una aparece trotando en Fuerte Tiuna y en otra se ve al secretario en el mismo sitio, acompañado de los militares que también se ejercitaron en aquel entonces.

En otra foto, aparecen junto a Hegseth y otros funcionarios frente al avión en el que arribaron a la capital venezolana. También publicó una gráfica donde saluda con un apretón de manos a Delcy Rodríguez.

«Fue un honor volver a Venezuela para negociar un histórico acuerdo militar entre nuestros dos países. Este es nuestro hemisferio. Este es nuestro patio trasero», acompañó en la publicación.

LA FAMOSA VISITA DE HEGSETH

A mediados de la semana pasada, el secretario de Guerra mostró cómo él y su equipo salieron a trotar en las cercanías del complejo militar de Fuerte Tiuna, luciendo una franela que decía This is War y de fondo el Ministerio de la Defensa.

«Ayer, estuve en una Caracas diferente, una Caracas donde estamos avanzando hacia una seguridad compartida para estadounidenses y venezolanos», indicó.

«Firmé un documento de cooperación en materia de defensa con el ministro de Defensa de Venezuela. Estamos restableciendo alianzas militares naturales e históricas para lograr la paz a través de la fuerza en nuestro hemisferio», expresó.

De igual forma, Pete Hegseth recordó que en enero de este año el Departamento de Guerra «ejecutó la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina en apoyo a las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar a Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia».