VIRAL: ¿Quién es de Venezuela? Los videos de Trump visitando «El Arepazo» en Miami que causan furor en las redes sociales

Por Luis Alfredo Ledezma
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Este lunes, 9 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó en el reconocido restaurante venezolano ‘El Arepazo’, ubicado en Doral (Florida), donde sostuvo un breve encuentro con un grupo de migrantes y para luego partir a Washington D. C.  

Trump fue visto en el mostrador del local, observando el menú y pidiendo arepas venezolanas, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía criolla.  

La escena, captada por asistentes y difundida en redes sociales, mostró al presidente interactuando con empleados y clientes, generando un ambiente distendido dentro del restaurante.  

De acuerdo con la propia prensa de la Casa Blanca, se trató «parada rápida» de Trump antes de regresar a Washington DC. 

En tanto, los presentes vitorearon: «¡Eres el mejor presidente que hemos visto en nuestras vidas! ¡Te amamos, Trump!» 

Lo que se informó, es que el presidente entró entre cánticos de “U-S-A”, saludó a los comensales y preguntó: “¿Quién es de Venezuela? Estamos aquí para llevar comida para el Air Force One”. 

Para muchos presentes, la imagen del mandatario frente a un mostrador típico venezolano representó un gesto directo a la diáspora, la cual ha encontrado en Miami un espacio para reconstruir su vida. 

Como se sabe, la visita de Trump generó expectación desde tempranas horas de la mañana. De hecho, según reportes locales, agentes del Servicio Secreto se desplegaron alrededor del establecimiento para asegurar el área antes de la llegada del mandatario. El mismo tenía previsto un encuentro privado con miembros de la comunidad y el exilio venezolano.  

La parada, aunque breve, se convirtió en un momento simbólico para muchos migrantes, quienes vieron en estos gestos una señal de cercanía de Trump con los venezolanos. Sobre todo, luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro por órdenes del mismo presidente estadounidense. 

En este sentido, la congresista María Elvira Salazar fue una de las primeras en reaccionar en X (antes Twitter) por la visita de Trump al local venezolano.  

«De Caracas a Doral, el sueño americano también se sirve en El Arepazo. Qué bueno ver al presidente Trump pasar por El Arepazo y reconocer a la comunidad venezolana que dejó atrás el socialismo para abrazar la libertad en Estados Unidos», señaló la funcionaria. 

