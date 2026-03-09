VIDEO: Nuevo secretario de Seguridad Nacional de EEUU habló sobre el futuro para Venezuela con «elecciones libres»

El senador republicano Markwayne Mullin, nominado para asumir como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reiteró que cualquier avance en la normalización de las relaciones con Venezuela dependerá de la restauración democrática y de la celebración de elecciones libres.

Durante una entrevista difundida por el periodista Jorge Agobian, Mullin afirmó que Washington trabaja activamente para reconstruir los vínculos bilaterales, pero subrayó que ese proceso solo será posible si Venezuela retoma el camino democrático.

LEA TAMBIÉN: LAS IMÁGENES QUE PUBLICÓ EL COMANDO SUR DE EEUU REALIZANDO PATRULLAJE AÉREO FRENTE A LAS COSTAS VENEZOLANAS

«Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de normalizar las relaciones con Venezuela, pero también queremos asegurarnos de que tengan elecciones libres y que vuelvan a convertirse en una democracia», afirmó el funcionario.

Según sus declaraciones, el objetivo es que el país “vuelva a convertirse en una democracia”, un mensaje que coincide con la postura expresada por otros funcionarios estadounidenses en los últimos meses.

Asimismo, el senador también abordó el tema económico, señalando que el flujo de capital entre ambos países debe beneficiar directamente a los ciudadanos y no a estructuras criminales o redes de corrupción.

Para Mullin, una relación económica más estrecha podría contribuir a mejorar la infraestructura y las condiciones de vida en Venezuela, siempre que existan garantías institucionales que eviten el desvío de recursos.

🇺🇸 Nuevo secretario de seguridad nacional de EEUU aboga por la restauración democrática en Venezuela 🚨 El senador Markwayne Mullin, elegido por el presidente de EEUU para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reafirmó que la normalización de relaciones depende de… pic.twitter.com/zVm2rYm8VV — EVTV (@EVTVMiami) March 9, 2026

PRESOS POLÍTICOS

En cuanto a los presos políticos, Mullin aseguró que Estados Unidos continuará presionando para lograr la liberación de todas aquellas personas encarceladas por motivos de conciencia.

Aclaró que no se busca la excarcelación de criminales, sino de quienes fueron detenidos por «oponerse al gobierno de Nicolás Maduro» y permanecen privados de libertad sin garantías judiciales.

Vale destacar, que para la administración estadounidense, este punto es clave dentro de cualquier proceso de normalización diplomática.

«No queremos que liberen a personas malas ni a criminales, pero sí a aquellos que fueron arrestados por simplemente oponerse a Maduro y que fueron enviados a prisión para pudrirse ahí, queremos que se reencuentren con sus familias», recalcó.

SALIDA DE NOEM

El anuncio de Mullin como próximo secretario del DHS se produjo el pasado 5 de marzo, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, informó que Kristi Noem dejaría el cargo para asumir como enviada especial del programa Escudo de las Américas.

Mullin, senador por Oklahoma, asumirá formalmente el puesto el 31 de marzo, una vez completado el proceso de transición. Su designación llega en un momento de reconfiguración interna dentro del Departamento de Seguridad Nacional.