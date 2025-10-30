VIRAL: Publicaba videos orinando y escupiendo alimentos del restaurante en el que trabajaba y pagará 11 años de cárcel

En un caso que dejó en shock a la comunidad de Leawood, en Kansas (EEUU), y al sector gastronómico de Estados Unidos, Jace Hanson, exempleado del restaurante Hereford House, terminó condenado a 11 años y cuatro meses de prisión por contaminar intencionalmente alimentos con fluidos corporales como orina y saliva.

De acuerdo con la información reseñada por People y otros medios estadounidenses, lo más perturbador es que Hanson se grababa realizando estos actos en el restaurante y los compartía en redes sociales, generando una ola de indignación y repudio.

Las investigaciones revelaron que Hanson realizó estas prácticas más de 20 veces durante su breve periodo de empleo entre marzo y abril de 2024.

Los videos, que mostraban al trabajador del restaurante orinando, escupiendo e incluso pisoteando la comida antes de servirla, fueron descubiertos gracias a un informante que alertó a las autoridades.

De inmediato, el FBI intervino rápidamente, y el restaurante fue cerrado tras múltiples denuncias y demandas por parte de clientes afectados.

En concreto, los videos, que aparecieron en una red social bajo el nombre de usuario “Vandalizer”, fueron denunciados al FBI por un informante, y luego se remitió la información a la policía de Leawood, según los medios.

En consecuencia, a Hanson lo arrestaron el pasado 25 de abril de 2024, después de que el FBI remitiera sus hallazgos a las autoridades locales, según KCTV5, KSHB 41 y KMBC 9.

TAMBIÉN IMPLICADO EN ABUSO INFANTIL

Además, el detective de la policía de Leawood, Jack Bond, testificó que, junto con las imágenes de la contaminación de alimentos, los detectives recuperaron material de abuso sexual infantil en los dispositivos de Hanson.

“Era el material de abuso sexual infantil más brutal y violento que jamás haya visto”, dijo Bond en la corte, según el Johnson County Post. Agregó, que tuvo que tomar descansos mientras revisaba los archivos, debido a lo horribles que eran las imágenes.

Por todo lo encontrado y evidenciado a través del material audiovisual recabado, el pasado 9 de octubre, un magistrado del condado de Johnson impuso a Hanson una condena de 11 años y cuatro meses de cárcel, el castigo más severo contemplado por la legislación de Kansas, de acuerdo con reportes de prensa.

¿QUÉ SE SABE DEL RESTAURANTE?

El restaurante Hereford House, conocido por su oferta de carnes de alta calidad, sufrió un golpe devastador. La copropietaria del local, Camellia Hill, declaró que Hanson “básicamente destruyó el negocio”.

Aunque el restaurante intentó hacer ajustes, como abrir solo durante la cena y reducir su personal, no fue suficiente, dijo Hill. “Al final, llegó un punto en que simplemente no volvía a funcionar. Era demasiado esfuerzo”, declaró.

El restaurante había estado en la plaza Town Center de Leawood desde 1996. Cerró en agosto de 2024, aproximadamente tres meses después de que Hanson fuera arrestado por primera vez.

Fue una pérdida que Stephanie Meyer, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Leawood, describió en una entrevista con el Post como “enorme”.

“Más allá de ser un restaurante fantástico, eran casi una institución comunitaria. Tan filantrópicos y comprometidos con las iniciativas de la ciudad que es una verdadera lástima que ya no estén aquí”, dijo.