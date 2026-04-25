VIRAL: Mujer aplastó con su camioneta un Lamborghini valorado en US$320.000 y ‘la causa’ encendió las redes sociales

El inesperado impacto entre una camioneta Chevrolet Silverado de tres toneladas y un Lamborghini Huracán valorado en USD 320.000 se convirtió en uno de los videos más comentados en redes sociales durante las últimas horas.

De acuerdo con diversos medios locales, el accidente ocurrió en un estacionamiento de Florida (EEUU), donde el conductor del superdeportivo, Ramón Ferrer, buscaba un lugar para estacionar cuando la pickup ingresó a una velocidad mayor a la recomendada y terminó subiéndose sobre el frente del vehículo italiano.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y testigos, muestran cómo la Silverado —modificada con suspensión elevada— entra al estacionamiento sin ajustar del todo su trayectoria.

🇺🇸 | Una mujer de Florida accidentalmente pasó con su camioneta sobre un Lamborghini que no vio en un estacionamiento. pic.twitter.com/11KKIFppvs — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) April 24, 2026



En cuestión de segundos, la camioneta trepa sobre el capó del Huracán, aplastando parte de la carrocería ante la sorpresa de quienes presenciaron la escena.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó controversia sobre los puntos ciegos y la visibilidad limitada en camionetas de gran altura.

Esto último, porque la diferencia de altura entre ambos vehículos parece haber sido determinante. El Lamborghini tiene una muy baja, mientras que la camioneta modificada ofrece una posición de conducción mucho más elevada, lo que genera puntos ciegos en situaciones de corto alcance.

De hecho, un usuario comentó en X: «Si vas a conducir ese coche, sé sensato y haz que lo eleven para que no te confundan con una rampa».

Mientras que otra persona criticó a la conductora: «Se trata simplemente de otra persona incompetente que no sabe conducir un vehículo grande».

Además, un usuario cuestionó la normativa vigente al afirmar: «Es ridículo que se puedan conducir camiones tan grandes sin una licencia de conducir comercial. Ni siquiera se podría ver a un niño pequeño si corriera delante del camión».

NO HUBO HERIDOS

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron heridos. De hecho, el propietario del Lamborghini, Ramón Ferrer, un empresario de origen cubano que suele compartir aspectos de su vida en redes sociales, agradeció a Dios por continuar vivo.

«Hoy volví a nacer. Gracias Dios por otro día y otra oportunidad. Las cosas materiales no me importan, mi salud es lo principal. Nada nos detiene, hay mucho más por crecer», expresó, tras decir que pará él también la causa fue la posible falta de visibilidad de la mujer.

Además, Ferrer ironizó sobre el accidente al señalar: «Razones por las cuales tiene que estar prohibido que las mujeres tengan Trucks Chevy en Florida».

Y continuó: «Increíble como una cosa tan horrenda como un accidente me trajo tantas cosas positivas. Mi Lamborghini, ese truck y yo somos lo más viral de la Florida ahora mismo. Muchos dirían que eso es lo ideal, pero para mí lo más bonito de todo ha sido despertar al otro día junto a mi familia y salir para la calle a brindar mis servicios como otro día común y corriente. Dios creó un guerrero en mí y no lo voy a decepcionar. Tengo muchas vidas que cambiar».