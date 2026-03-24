VIRAL: Meteorito que atravesó el techo y dos pisos de una casa, desató el pánico en una comunidad

Un inusual y alarmante incidente sacudió el noroeste de Houston (EEUU), cuando un fragmento de meteorito atravesó el techo y dos plantas de una vivienda en Harris County.
Según estimaciones de la NASA, el meteoro original medía cerca de un metro de diámetro y pesaba alrededor de 1.000 kilogramos antes de desintegrarse parcialmente en la atmósfera el pasado sábado, 21 de marzo.
Lo cierto, es que el fragmento dejó un agujero visible en la estructura y generó un estruendo que se escuchó en varios puntos de la ciudad, lo que rápidamente convirtió el hecho en un fenómeno viral.
La propietaria de la vivienda, Sherrie James, relató a KHOU que el susto fue «monumental».
Tras escuchar un golpe seco, descubrió un boquete en el techo y una roca de gran densidad reposando en su cocina.
«Nunca imaginé que algo así pudiera caer del cielo y atravesar mi casa», comentó, sorprendida por el hallazgo.
Su testimonio se sumó a los de otros residentes, quienes reportaron ruidos similares a explosiones o truenos, pese a que el cielo estaba despejado.
Wendy Camardelle Heppner, residente de Bridgeland, aseguró haber visto «una pequeña bola de fuego que desapareció rápidamente», mientras que Shylie Troquille, en Dickinson, afirmó haber escuchado «un sonido como de trueno» justo antes del impacto.
Otro vecino, según el Departamento de Bomberos de Brenham, reportó un «destello verde» seguido de «humo negro», señales típicas de la desintegración de un meteoro en la atmósfera.
En un primer momento, los equipos de emergencia sospecharon que el objeto podía provenir de un avión, una hipótesis común en incidentes de caída de restos metálicos.
Sin embargo, el Departamento de Bomberos de Ponderosa y especialistas de la NASA descartaron rápidamente esa posibilidad.
El fragmento presentaba características físicas —densidad, textura y composición— incompatibles con cualquier material aeronáutico.
¿QUÉ REPORTÓ LA NASA DEL METEORITO?
La NASA detalló que el meteoro se hizo visible a las 4:40 de la tarde hora local, a unos 79 kilómetros sobre Stagecoach, desplazándose hacia el sudeste a una velocidad estimada de 56.000 kilómetros por hora.
A los 47 kilómetros de altitud —se señaló— sobre la zona de Bammel, el objeto se fragmentó, generando una onda de presión que desencadenó explosiones sonoras percibidas en comunidades como Willowbrook y Northgate Crossing.
La agencia espacial compartió estos datos en un comunicado difundido por CBS News y en su perfil oficial en la plataforma X.
NO DEJÓ HERIDOS
Fred Windisch, jefe de bomberos de Ponderosa, explicó que el fragmento recuperado era «un poco más grande que la mano» y el estruendo se debió a la onda de presión generada por la ruptura del meteoro a gran velocidad. También confirmó que el incidente no dejó heridos.
Se indicó, que tanto la NASA como las autoridades locales, continúan examinando el fragmento recuperado. También que mantienen vigilancia sobre la trayectoria de otros objetos similares en el entorno espacial cercano. Esto, con el fin de anticipar posibles incidentes y reducir riesgos para las zonas urbanas.
