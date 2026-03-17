El meteorito que cayó a plena luz del día y desató caos por su «estallido sónico», todo quedó grabado

Un potente estruendo generado por un meteorito sacudió la mañana de este martes, 17 de marzo, a miles de residentes del noreste de Ohio y partes de Pensilvania (EEUU), generando alarma y una oleada de reportes en redes sociales.

Muchos describieron el sonido como «un estallido sónico», «un trueno ensordecedor» o incluso «una vibración que hizo temblar las casas».

Poco después, las autoridades meteorológicas comenzaron a analizar el fenómeno y difundieron las primeras evidencias visuales.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Pittsburgh publicó un video captado por uno de sus empleados, donde se observa claramente una brillante bola de fuego cruzando el cielo a gran velocidad.

La estela luminosa, visible incluso a plena luz del día, coincide con el comportamiento típico de un meteorito entrando a la atmósfera terrestre.

En paralelo, la oficina del NWS en Cleveland compartió imágenes del satélite GOES‑19 que mostraban un destello repentino, reforzando la hipótesis del meteorito.

¿POR QUÉ SE GENERA EL GRAN SONIDO?

Según los meteorólogos, el estruendo se produjo cuando el objeto espacial —un meteoroide al ingresar a la atmósfera— alcanzó velocidades capaces de generar un estampido sónico.

Este tipo de fenómenos, conocidos como bólidos, pueden escucharse a decenas de kilómetros y provocar vibraciones en estructuras, tal como reportaron numerosos residentes en Ohio y Pensilvania.

Las imágenes satelitales GLM detectaron un destello similar al de un rayo, lo que permitió a los expertos confirmar la naturaleza del evento.

Aunque el meteoro probablemente se desintegró antes de llegar al suelo, especialistas no descartan que pequeños fragmentos hayan caído en zonas cercanas a Cleveland.

En eventos similares, estos restos —ya convertidos en meteoritos— suelen ser de color oscuro y de tamaño reducido.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado hallazgos ni daños materiales, y las autoridades continúan monitoreando la información disponible.