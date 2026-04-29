VIRAL: los perros robot con rostros de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos que desatan furor en redes

Perros robot con cabezas hiperrealistas de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol y Pablo Picasso se han convertido en la atracción más comentada de la Neue Nationalgalerie de Berlín (Alemania).

La instalación, creada por el artista estadounidense Beeple (Mike Winkelmann), muestra a los animales mecánicos deambulando por el museo mientras «defecan» imágenes impresas generadas por inteligencia artificial, un gesto tan absurdo como inquietante que ha disparado la conversación global sobre el poder de los algoritmos.

La obra, titulada Regular Animals, utiliza cámaras integradas en los robots para capturar su entorno y transformarlo mediante IA según la estética o «visión del mundo» de la figura humana representada en cada cabeza.

Así, el perro Picasso produce imágenes cubistas, el de Warhol imprime composiciones pop y los de los magnates tecnológicos generan interpretaciones filtradas por la cultura digital que ellos mismos han ayudado a moldear.

Para Beeple, esta dinámica evidencia cómo la percepción colectiva ya no depende de artistas, sino de multimillonarios que controlan los algoritmos que deciden qué vemos.

«En el pasado, nuestra visión del mundo estaba moldeada, en parte, por la forma en que los artistas veían el mundo», declaró Beeple a los medios.

«La manera en que Picasso pintaba cambió cómo veíamos el mundo; la forma en que Warhol hablaba del consumismo, de la cultura pop, eso cambió la manera en que él veía esas cosas», agregó.

Beeple sostiene que este poder es «inmenso» y poco comprendido, pues quienes lo ejercen pueden modificar la experiencia informativa global sin pasar por procesos democráticos ni regulaciones internacionales.

La curadora de la exposición en Berlín Lisa Botti coincide en que la inteligencia artificial es uno de los fenómenos más transformadores de la actualidad y los museos deben servir como espacios para reflexionar sobre su impacto.

Por ello, consideró esencial incluir esta obra en la exposición berlinesa, donde también aparecen perros con la propia cabeza del artista.

🇩🇪| BERLÍN: PERROS ROBÓTICOS CON ROSTROS DE ELON MUSK Y BEZOS SON TENDENCIA. 🤖 El artista Beeple presenta una inquietante exposición en Berlín donde perros robóticos, con cabezas de silicona hiperrealistas de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Kim Jong Un, recorren un… pic.twitter.com/q0ZgsqPkRg — News On Demand (@OnDemand_News) April 29, 2026

¿QUIÉN ES BEEPLE?

Beeple es un diseñador gráfico de Carolina del Sur, que realiza diversos trabajos de arte digital.

Se trata de uno de los fundadores del movimiento «cotidiano» en gráficos 3D. Durante años, ha creado una imagen diaria y la ha publicado en línea sin faltar ni un solo día.

La instalación llega precedida por el historial disruptivo de Beeple, también considerado uno de los artistas digitales más influyentes del mundo.

En 2021, su collage Everydays: The First 5000 Days se vendió por más de 69 millones de dólares en Christie’s, marcando un hito para el arte digital y los NFT.

Desde entonces, su obra ha explorado con ironía y crudeza la relación entre tecnología, cultura pop y poder, incluyendo acciones performativas como regalar impresiones de «excrementos» de sus perros robot con certificados humorísticos y códigos QR que daban acceso a NFT gratuitos.

Con Regular Animals, Beeple vuelve a colocar al público frente a una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente la forma en que interpretamos el mundo? En un momento en que los algoritmos determinan qué noticias, imágenes y narrativas llegan a millones de personas.