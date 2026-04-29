Montaña rusa del terror: Atracción se detuvo en el punto más alto y así tuvieron que desalojar a las personas

Un grupo de personas pasó el susto de sus vidas luego de que una montaña rusa se detuviera en el parque de diversiones Six Flags New England en Massachusetts.

De acuerdo con testigos en el lugar, la montaña rusa se atascó justo cuando un vagón lleno de pasajeros se acercaba al punto más alto, lo que obligó a los pasajeros a salir de sus asientos y bajar por el borde de las vías en la imponente estructura.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que las personas bajan con mucho cuidado guiados por el personal de rescate. Los usuarios tuvieron que descender por una empinada escalera después de salir del vagón en una experiencia no apta para quienes les tengan miedo a las alturas.

La montaña rusa que lleva por nombre Superman: The Ride alcanza una velocidad de 120 kilómetros por hora a lo largo de un kilómetro y medio de ruta. El recorrido completo dura 90 segundos y alcanza una altura máxima de 60 metros.

Según el parque, los que se monten en la montaña rusa «deben prepararse para quedar hechos papilla después de subirse».

«Tras precipitarte en picado como un cometa de Krypton, te elevarás en una amplia trayectoria sinuosa de ascensos arqueados y descensos vertiginosos, atravesando barreras rotas, una sucesión de obstáculos y oscuros túneles que se adentran en profundidad. ¿Te quedaste sin voz o rompiste la barrera del sonido?», añade el parque en la descripción de la atracción.

Hasta el momento el parque no se ha pronunciado con respecto al incidente.