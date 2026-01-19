VIRAL: Las sorprendentes nevadas que cayeron en Florida por segundo año consecutivo

Una nevada poco común volvió a sorprender al noroeste de Florida (EEUU), marcando el segundo año consecutivo en que el Panhandle amanece cubierto por un manto blanco.

Aunque las acumulaciones del domingo fueron moderadas —entre 2,5 y cinco centímetros según los reportes oficiales— el fenómeno resultó suficiente para transformar playas, carreteras y zonas residenciales en paisajes invernales inusuales para esta región subtropical.

La rareza del evento activó advertencias meteorológicas y generó una oleada de imágenes virales que capturaron la atención nacional.

Durante las primeras horas del día, localidades como Laurel Hill, DeFuniak Springs, Chipley, Marianna, Crestview, Pace y Navarre Beach registraron copos gruesos y persistentes, de acuerdo con reportes de Fox News.

En algunos sectores, especialmente a lo largo del corredor de la interestatal I‑10, la acumulación fue más evidente, cubriendo asfalto y áreas verdes con una capa blanca que osciló entre los 2,5 y los cinco centímetros. En otras zonas, la nevada fue más ligera, aunque igualmente llamativa para los residentes.

OTROS LUGARES CON NIEVE

Los condados de Walton, Okaloosa, Santa Rosa y Jackson fueron los más afectados por esta caída de nieve, que incluso alcanzó áreas costeras del Golfo de México.

Según Tallahassee Democrat, playas como Navarre Beach amanecieron con una mezcla poco habitual de arena y nieve, mientras que en ciudades como DeFuniak Springs y Marianna el ambiente recordó por momentos a regiones del norte del país.

Aunque el fenómeno fue breve, dejó postales excepcionales que contrastan con el clima típicamente cálido de Florida.

EMITIERON ALERTAS

Ante las bajas temperaturas y el riesgo de hielo en carreteras, las autoridades estatales activaron operativos de emergencia. El Departamento de Transporte de Florida desplegó maquinaria especializada desde la medianoche para atender más de 500 puentes y puntos críticos del Panhandle, donde la formación de placas de hielo representaba un peligro para los conductores.

Las advertencias por clima invernal extremo se mantuvieron durante toda la jornada, acompañadas de recomendaciones de precaución para la población.