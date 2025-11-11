EEUU

VIRAL: Impresionante primera nevada en Nueva York dejó hasta 30 centímetros de nieve, hay alerta por frío extremo

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Nueva York (EEUU) registró su primera gran nevada del invierno este martes, 11 de noviembre, con acumulaciones superiores de hasta 30 centímetros en varias zonas del estado y advertencias oficiales por frío extremo.  
La fuerte nevada en Nueva York inaugura la temporada invernal con acumulaciones superiores a 20 centímetros / Archivo

Nueva York (EEUU) registró su primera gran nevada del invierno este martes, 11 de noviembre, con acumulaciones de hasta 30 centímetros en varias zonas del estado y advertencias oficiales por frío extremo.  

Contents

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el fenómeno marcó el inicio de la temporada invernal y obligó a las autoridades a emitir alertas para millones de residentes.  

Leer Más

Schwarzenegger dice que votará por Harris, esto argumentó el actor de ‘Terminator’
Temperaturas récord en EEUU: El calor extremo pone en jaque la vida cotidiana de los habitantes de Los Ángeles
VIRAL: Un Tesla Cybertruck explotó a las afueras del hotel Trump y desató el caos en Las Vegas

LEA TAMBIÉN: VIRAL: EL «MANTO BLANCO« SE APODERÓ DE CHICAGO POR FRENTE DE AIRE POLAR QUE CUBRE GRAN PARTE DEL MEDIO OESTE

Lo que se explicó, es que el evento fue impulsado por una masa de aire ártico que, al interactuar con las aguas más cálidas de los lagos Erie y Ontario, generó el conocido “efecto lago”.  

Este proceso provocó intensas precipitaciones de nieve en un periodo relativamente corto, sorprendiendo por su magnitud a inicios de noviembre.  

¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE LA NEVADA?  

Las consecuencias fueron inmediatas: el tránsito se vio alterado, con retrasos en aeropuertos como LaGuardia y calles cubiertas de nieve en Manhattan y Brooklyn. 

En Central Park, los residentes amanecieron con un paisaje completamente blanco, mientras las autoridades instaban a evitar desplazamientos innecesarios.  

Además, se reportaron cortes de energía en algunas comunidades del norte del estado debido a la acumulación de nieve en cables y árboles. 

FRÍO EXTREMO JUNTO CON LA NEVADA  

El frío extremo acompañó la nevada, con temperaturas que descendieron a un solo dígito en varias regiones, entre 2 y los 4 grados Celsius (35-39 ℉).  

El NWS advirtió que la ola polar podría extenderse durante varios días, con valores entre 15 y 25 grados por debajo del promedio estacional.  

Este descenso térmico no solo afecta a Nueva York, sino también a gran parte del noreste de Estados Unidos, donde millones de personas enfrentan condiciones invernales adelantadas.  

¿QUÉ ZONAS REGISTRARON LAS PRIMERAS ACUMULACIONES?  

El NWS señaló que las áreas más golpeadas por la nevada en Nueva York fueron Buffalo, Syracuse, Rochester y varios condados próximos a los lagos Erie y Ontario.  

De acuerdo con las estimaciones oficiales, en la región de Chautauqua Ridge se registraron acumulaciones de entre 18 y 30 centímetros de nieve, mientras que en el Tug Hill Plateau se reportaron cifras similares.  

Estos datos, difundidos por The Weather Channel y ratificados por la agencia estatal, reflejaron la intensidad del fenómeno invernal que sorprendió a gran parte del estado. 

Asimismo, se precisó que las nevadas se mantendrán durante las próximas horas, con la posibilidad de acumular hasta 10 centímetros adicionales en zonas más altas, antes de transformarse en lluvias hacia la madrugada del miércoles. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN FOTOS: Filtraron nuevos detalles del asesinato Wikelman Ramírez, exlanzador de Magallanes
Sucesos
La Vinotinto ya tiene rival en los 16vos del Mundial sub-17
Deportes
Bolivia mantendrá relaciones, pero tomará esta medida con Venezuela, Cuba y Nicaragua
Mundo