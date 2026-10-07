VIRAL: La respuesta de Marco Rubio cuando lo cuestionaron sobre el regreso de María Corina a Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, increpó a un periodista que lo cuestionó sobre el rol que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con respecto al regreso de María Corina Machado a Venezuela

«Seguirá el Departamento de Estado diciéndole a los gobiernos extranjeros que no faciliten el regreso de María Corina Machado a Venezuela», dijo el periodista durante un intercambio de preguntas.

Ante esto, un sorprendido Marco Rubio respondió: «¿Quién te dijo que dijimos eso?», a lo que el comunicador le replicó: «Eso se ha informado ampliamente».

Lejos de responder, Rubio cuestionó la manera en la que vienen trabajando. «¿Quién informó ampliamente? El Wall Street Journal. Oh, así que si está en el periódico es verdad, porque puedo mostrarte muchos artículos que están en el periódico y no es cierto. Siempre me encantan estas historias, ustedes consiguen que alguien les diga algo, luego lo reportas, así que ahora es un hecho establecido. Y luego, me preguntas al respecto como si de alguna manera estuviera respondiendo a algo que ha sido probado fácticamente. No sé de qué están hablando, honestamente no lo sé».

Finalmente, agregó que su departamento «nunca» le ha pedido a «nadie» que «no deje entrar a alguien en ningún lugar del mundo».