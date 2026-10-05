Trump elogió a María Corina: «Ella es una buena mujer y todo va a salir bien»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este lunes a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, calificándola como una «mujer increíble», mientras que busca regresar a Venezuela por distintos medios.

El mandatario republicano fue abordado por la prensa en los espacios de la Casa Blanca. Durante su comparecencia, fue consultado sobre los recientes intentos de Machado por ingresar al territorio nacional.

«Te voy a decir una cosa. Ella es una mujer increíble. Me dio su premio Nobel porque sabía que yo lo merecía», dijo Trump, recordando cuando Machado le entregó la medalla de la condecoración en la Casa Blanca.

«Ella es una mujer increíble y todo va a salir bien», reiteró Trump, refiriéndose al hipotético viaje de Machado a Venezuela. No hizo más comentarios al respecto.

EL EDITORIAL DE MACHADO

Las declaraciones de Trump se dieron apenas un día después de que Machado publicó un editorial en el diario New York Post. «Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar», titula el texto.

«Mi regreso es urgente. Mi deber es acompañar a nuestro pueblo y canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales. Debo estar presente, profundizando la organización ciudadana, fortaleciendo nuestra red cívica y forjando un acuerdo nacional entre civiles y militares», dijo Machado.

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La opositora concluyó que «el siguiente paso estratégico es fijar una fecha para las elecciones presidenciales dentro del próximo año», alegando que un calendario electoral «no pondrá en riesgo los logros alcanzados, sino que los consolidará».

Machado permanece fuera de Venezuela desde finales de 2025, cuando salió de forma clandestina para recibir el premio Nobel de la Paz. Durante los últimos meses, habría intentado regresar hasta en siete ocasiones al país, pero no tuvo éxito.