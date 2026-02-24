EEUU

VIRAL: La megatormenta invernal que congela a Nueva York captada en fotos y videos

La tormenta, que comenzó el domingo, ya es considerada oficialmente una de las 10 nevadas más grandes registradas / Cortesía: Sarah Yáñez-Richards

Nueva York amaneció sumergida en un paisaje blanco que, más que postal invernal, refleja la crudeza de una tormenta que ya figura entre las más intensas de su historia reciente.  

Con acumulaciones que superan las 13 pulgadas de nieve —más de 33 centímetros— en sectores como Staten Island y El Bronx, la ciudad enfrenta condiciones extremas marcadas por ráfagas de viento de hasta 60 mph (97 km/h) y episodios de “whiteout” que redujeron la visibilidad prácticamente a cero. 

LEA TAMBIÉN: DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA EN NUEVA YORK: LOS IMPACTANTES VIDEOS DE UNA DE LAS MAYORES TORMENTA DE NIEVE EN AÑOS

Los expertos advierten que podrían acumularse hasta 24 pulgadas de nieve (61 cm) en algunas áreas del noreste / Cortesía:
Sarah Yáñez-Richards

La magnitud del fenómeno llevó al alcalde Zohran Mamdani y a la gobernadora Kathy Hochul a declarar el estado de emergencia, activando protocolos de respuesta en toda la región triestatal.  

Las autoridades insistieron en que la prioridad es proteger vidas y garantizar que los equipos de emergencia puedan operar sin obstáculos mientras la tormenta continúa su avance. 

Cuando la tormenta se detiene, aparecen los muñecos de nieve. / Cortesía: Sarah Yáñez-Richards

Según datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional, esta nevada ya se ubica entre las 10 más grandes registradas en la ciudad de Nueva York.  

Los meteorólogos advierten que el sistema podría dejar hasta 24 pulgadas de nieve (61 cm) en algunas zonas del noreste antes de desplazarse definitivamente hacia el Atlántico, un acumulado que no se veía desde hace varios inviernos. 

Meteorólogos coinciden en que este sistema invernal podría marcar un antes y un después en la temporada 2026. / Cortesía: EFE

NUEVA YORK PARALIZADA  

En consecuencia, la ciudad impuso una prohibición de circulación para vehículos no esenciales, una medida que se extendió hasta la mañana del martes en varios distritos.  

Long Island y partes de Nueva Jersey adoptaron restricciones similares ante la peligrosidad de las carreteras, muchas de ellas completamente intransitables por la combinación de nieve húmeda, hielo y ventiscas constantes.  


Las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en casa y evitar cualquier desplazamiento innecesario. 

El transporte aéreo y ferroviario sufrió un impacto inmediato. Más de 14,000 vuelos fueron cancelados en todo el país, con los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark entre los más afectados.  

La combinación de fuertes nevadas, vientos cercanos a los 97 km/h y temperaturas bajo cero generó condiciones extremas / Cortesía: EFE

En el sistema ferroviario, el Long Island Rail Road (LIRR) suspendió por completo su servicio desde la madrugada del lunes, una interrupción que se mantendrá hasta que las condiciones permitan operar con seguridad, informó la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, en inglés). 

El sistema eléctrico tampoco escapó a los estragos de la tormenta. Al mediodía del lunes se contabilizaban más de 657.000 cortes de energía en la Costa Este, desde Boston hasta Washington, D.C. Solo en Nueva York y Long Island, unas 20.000 personas quedaron sin servicio, mientras que en Nueva Jersey la cifra superó los 100.000 hogares.  

La recomendación oficial sigue siendo clara: evitar desplazamientos innecesarios / Cortesía: EFE

En total, más de 250.000 viviendas permanecieron a oscuras debido a árboles caídos y líneas dañadas por el peso de la nieve y los fuertes vientos. 

DESPUÉS DE LA TORMENTA  

A medida que la tormenta comienza a alejarse lentamente, Nueva York se prepara para una fase igualmente desafiante: la recuperación. Despejar calles, restablecer servicios esenciales y retomar el ritmo habitual de la ciudad tomará tiempo. 

Las autoridades insisten en mantener la cautela, seguir las recomendaciones oficiales y prepararse para posibles interrupciones adicionales mientras la región se reorganiza tras una de las nevadas más intensas de la temporada 2026. 

Mientras la tormenta comienza lentamente a desplazarse hacia el Atlántico, Nueva York enfrenta ahora el desafío de la recuperación / Cortesía: EFE
