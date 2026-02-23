EEUU

Declaran estado de emergencia en Nueva York: Los impactantes videos de una de las mayores tormentas de nieve en años

Por Angel David Quintero
Nueva York está enfrentando una de las mayores tormentas de nieve de los últimos tiempos que ha obligado a suspender la gran mayoría de los vuelos.

Organismos de seguridad han tenido que, incluso, hacer desalojos en varias zonas donde se ha declarado el estado de emergencia. En este sentido, prohibieron a los ciudadanos realizar viajes no esenciales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces de dejar un acumulado de cinco a 10 centímetros por hora.

Según datos de FlightAware, recogidos por ‘Bloomberg’ durante la madrugada se suspendieron 5.300 vuelos. El aeropuerto de La Guardia en Nueva York ha suspendido el 98% de los vuelos, mientras que el John F. Kennedy ha hecho lo propio con el 88% de sus operaciones.

En algunas zonas de la costa oeste se esperan importantes nevadas de hasta 75 centímetros. El Servicio Meteorológico Nacional destacó que las más intensas podrían ocurrir este lunes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes.

Quedan exentos vehículos de emergencia, transporte público, servicios sanitarios y de suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales.

Asimismo, aclaró que aunque el metro y los autobuses pueden operar, podrían registrar retrasos o modificaciones en sus servicios.

Mamdani también ordenó desplegar más equipos y movilizó más personal de asistencia social para atender y trasladar a las personas sin hogar después de que en la anterior ola ocurrida en enero murieran 16 ciudadanos por el frío.

