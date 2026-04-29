VIRAL: la impactante foto del acusado de intentar matar a Trump, se la tomó donde almacenó sus armas

Minutos antes de intentar irrumpir armado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y atacar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el sospechoso de querer matar al mandatario se tomó una impactante fotografía en su habitación del hotel Washington Hilton.

Ahora, esa foto que Cole Tomas Allen se tomó rodeado de armas y municiones minutos antes del atentado, se convirtió en una pieza central de la investigación federal que reconstruye el ataque frustrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La imagen, incorporada a los documentos judiciales, muestra al sospechoso de 31 años vestido de negro y con una corbata roja. Portaba un bolso de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado.

Según los fiscales, la fotografía fue tomada en la misma habitación donde Allen almacenó su arsenal, dentro del hotel que esa noche albergaba al presidente, a la primera dama y a cientos de periodistas y funcionarios del gobierno de Trump.

Los investigadores sostienen que el ataque fue planificado con semanas de anticipación. De hecho, se determinó que Allen reservó la habitación el 6 de abril, viajó en tren desde California hasta Washington con escala en Chicago. Y finalmente, se registró en el Hilton un día antes del evento.

La acusación también señala que monitoreó en línea la agenda del mandatario. Y de manera llamativa, programó correos electrónicos con un archivo titulado «Apology and Explanation» (disculpa y explicación), que se enviaron minutos antes del ataque.

ATAQUE EN LA CENA DE CORRESPONSALES

El episodio se desató poco después de iniciada la cena. Lo que se detalló, es que Allen corrió hacia los controles de seguridad armado con una escopeta calibre 12 y una pistola semiautomática calibre .38.

Sin embargo, agentes del Servicio Secreto reaccionaron de inmediato. Luego, se produjo un intercambio de disparos que impidió, que el sospechoso, ingresara al salón principal donde Trump fue evacuado en cuestión de segundos y en medio del pánico generalizado.

Durante el enfrentamiento, Allen resultó herido sin recibir impactos de bala, mientras que un agente del Servicio Secreto sobrevivió gracias a su chaleco antibalas.

Más tarde, desde la Casa Blanca, Trump afirmó que las autoridades consideran que el atacante actuó como un «lobo solitario».

Los fiscales federales, por su parte, aseguran que Allen tenía la intención de matar y representa «un peligro excepcionalmente grave para la comunidad».