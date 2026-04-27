Estos son los graves cargos que le imputaron al ‘sospechoso’ de intentar asesinar a Trump, así se presentó ante una corte federal

El profesor californiano Cole Allen, de 31 años, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue imputado este lunes, 27 de abril por tres cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua.

De acuerdo con medios locales, Collen compareció por primera vez ante un tribunal federal para la lectura formal de las acusaciones.

La Fiscalía le imputó dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y un cargo por intento de magnicidio, la figura penal más grave en este tipo de casos.

En concreto, fue acusado formalmente de intentar asesinar al presidente, de transporte interestatal de armas y de disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento

La audiencia, que duró menos de media hora, estuvo dirigida por el juez Matthew J. Sharbaugh, quien fijó una nueva comparecencia para este jueves 30 de abril, día en el que se evaluará si Allen podrá enfrentar el proceso en libertad bajo fianza.

¿QUÉ DICE SU DEFENSA?

Allen llegó a la corte vestido con un mono azul neón y acompañado por su equipo de defensa, que subrayó que el acusado no posee antecedentes penales.

Durante la sesión, el profesor mantuvo un semblante calmado, respondió en voz baja a las preguntas del magistrado y asintió a las afirmaciones del tribunal.

Según las autoridades, el sospechoso viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama Melania Trump y altos funcionarios participaban en la tradicional gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Como se informó anteriormente, el incidente obligó a evacuar al presidente. También a su esposa y gran parte de los asistentes, después de que se escucharan disparos en las inmediaciones del salón principal.

Poco después, Trump difundió en su red Truth Social imágenes de las cámaras de seguridad. Las mismas muestran al sospechoso corriendo y agentes del Servicio Secreto respondiendo al ataque. Uno de ellos resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias fatales.

Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, informó que Allen portaba un arma larga y varios cuchillos al momento de su detención.

«Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal», dijo Patel a Fox News antes de la audiencia.