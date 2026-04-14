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VIRAL: La hazaña de un perro policía durante dramático operativo que causa furor en redes sociales

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
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El perro se aferra al brazo de Keovongsa y lo derriba al suelo antes de que lo pongan bajo custodia. Instagram/@east_village_doers/PhaedraCook

Un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales captó un dramático operativo policial en el centro de San Diego, en California (EEUU), donde un perro policía logró someter a un hombre armado, quien momentos antes había atacado brutalmente a un empleado de estacionamiento.  

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Las imágenes muestran a varios agentes rodeando al sospechoso, quien sostenía un largo palo de madera y se negaba a cumplir las órdenes de soltarlo.

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La tensión aumentaba mientras el individuo caminaba de un lado a otro, visiblemente alterado, dentro de un perímetro improvisado por los oficiales. 

Según el reporte de Fox San Diego, los agentes intentaron inicialmente controlar la situación utilizando municiones no letales, presuntamente proyectiles de impacto.  

A pesar de recibir al menos tres disparos, el sospechoso permaneció en pie, aferrado al arma improvisada y sin mostrar intención de rendirse.  

La escena, grabada desde distintos ángulos, evidenció la dificultad de los oficiales para reducirlo sin recurrir a medidas más contundentes. 

Fue en ese momento, cuando los agentes decidieron soltar al perro policía. Este corrió hacia el sospechoso y se abalanzó sobre él, para luego de una intensa lucha, lograr desequilibrarlo y someterlo. 

Tras derribarlo, valientemente el perro se aferró a su brazo, permitiendo que los agentes intervinieran de inmediato para inmovilizarlo y proceder con la detención. 

¿QUÉ HIZO EL HOMBRE SOMETIDO POR EL PERRO?  

El Departamento de Policía de San Diego identificó al sospechoso como Lathapoun Keovongsa, de 20 años, quien minutos antes habría atacado a un empleado de estacionamiento de 25 años en el Tailgate Padres Parking Lot.  

De acuerdo con los investigadores, la víctima estaba sentada en una caja eléctrica cuando Keovongsa se le acercó y lo golpeó dos veces en la cabeza con el mango roto de un bastón de madera, causándole dos laceraciones que requirieron atención médica en el Hospital UCSD. 

Tras el ataque, los agentes localizaron al sospechoso cerca de Park Boulevard, todavía armado, esta vez con un palo de aproximadamente 1,80 metros.  

Como se señaló, Keovongsa sufrió una mordedura en el brazo durante el arresto y fue trasladado bajo custodia.  En tanto, la víctima del ataque inicial se recupera de lesiones, las cuales no fueron consideradas potencialmente mortales.  

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación, mientras el video del operativo sigue generando controversia sobre el uso de fuerza y la efectividad de las unidades caninas en situaciones de alto riesgo. 

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