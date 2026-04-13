VIRAL: Trump hizo un pedido a McDonald’s desde la Casa Blanca y sorprende con «generosa» propina a la repartidora

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este lunes, 13 de abril, una escena curiosa e inusual en la Casa Blanca al solicitar un pedido de McDonald’s y recibirlo directamente en las puertas del Despacho Oval.

El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, incluyó una propina de 100 dólares para la repartidora, una acción que Trump enmarcó dentro de su campaña para eliminar los «impuestos sobre las propinas», una de sus banderas económicas desde 2024.

LEA TAMBIÉN: LA POLÉMICA FOTO QUE PUBLICÓ TRUMP EN LA QUE SE CONVIERTE EN UN APARENTE JESUCRISTO SANADOR TRAS DARDO A LEÓN XIV

La repartidora, Sharon Simmons, conocida en redes como «la abuela de Doordash» por la camiseta que llevaba puesta, llegó a la sede presidencial con dos bolsas de la cadena de comida rápida.

Tras entregar el pedido, Trump bromeó diciendo: «Esto no parece planeado», mientras los periodistas registraban el momento.

Consultado sobre si la Casa Blanca solía dar buenas propinas, el presidente respondió entregándole un billete de 100 dólares, a lo que Simmons contestó con un «sí» entre risas.

La repartidora aprovechó la ocasión para agradecer públicamente la deducción fiscal aprobada en 2025, que reduce la carga tributaria sobre las propinas.

Según declaró, la medida ha beneficiado de manera significativa a su familia. Aunque la iniciativa no representa una exención total ni permanente, especialistas señalan que ofrece un alivio temporal para trabajadores de sectores donde las propinas constituyen una parte esencial de los ingresos.

«Quiero agradecerle por la exención de impuestos sobre las propinas. Ha ayudado enormemente a mi familia y, sin duda, lo aprecio mucho», declaró Simmons.

#13Abr | El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este lunes, 13 de abril, una escena curiosa e inusual en la Casa Blanca al solicitar un pedido de McDonald’s y recibirlo directamente en las puertas del Despacho Oval. El gesto, que rápidamente se viralizó… pic.twitter.com/2FNBc81olT — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 13, 2026

AGENDA DE TRUMP

Tras el encuentro, Trump retomó su agenda y ofreció declaraciones sobre el estado de las negociaciones con Irán, que concluyeron el domingo sin un acuerdo formal después de más de 20 horas de conversaciones.

El mandatario evitó profundizar en detalles, pero aseguró que las conversaciones continuarán en busca de un entendimiento que reduzca tensiones en la región.

El presidente tiene previsto viajar este jueves a Las Vegas para promover nuevamente su propuesta de eliminar los impuestos sobre las propinas, una medida que ha utilizado para reforzar su apoyo entre trabajadores del sector servicios.