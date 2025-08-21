VIRAL: La furiosa reacción de una pasajera contra un empleado de aerolínea en EEUU tras perder tres vuelos consecutivos

Una escena caótica se desató en el Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida (EEUU), cuando una pasajera, frustrada por no lograr abordar tres vuelos consecutivos en lista de espera, protagonizó un violento altercado contra un agente de puerta de Southwest Airlines.

El incidente, captado en video por testigos, muestra a la mujer gritando, pateando al empleado y destruyendo una computadora del mostrador, generando conmoción entre los presentes.

Según el testigo Peyton Turbeville, cuyas declaraciones reseñó New York Post y otros medios, la mujer había intentado abordar varios vuelos sin éxito el pasado 14 de agosto. Este sería el motivo por el cual, aparentemente, se desencadenó su furia.

De hecho, en el video, que se ha hecho viral en redes sociales, se escucha a la pasajera gritar “¿Estás bromeando? ¡Necesito irme!”, antes de lanzar una patada al agente, quien pedía a sus compañeros que se alejaran.

La agresión física fue seguida por golpes a los equipos de la aerolínea, mientras la mujer exigía que se llamara a la policía. Alegaba «tener derechos y estar en una situación urgente».

Esa mujer, posteriormente identificada como Selomit Vélez-Rodríguez, de 45 años, terminó arrestada y encarcelada por cargos de agresión y daños criminales.

Al parecer, la mujer mencionó que viajaba para enterrar a un ser querido, posiblemente a su hermano. Aunque esta versión medios como FOX 35 no la pudieron confirmar, ese sería el argumento de la agresora por su violenta reacción e instar a otros viajeros a llamar a la policía.

🇺🇸 | En el aeropuerto de Orlando, una pasajera furiosa atacó a un empleado de Southwest Airlines tras perder tres vuelos seguidos: lo pateó y destrozó la computadora del mostrador ante decenas de testigos.pic.twitter.com/iyjbzuHdHQ — UHN Plus (@UHN_Plus) August 20, 2025

LO CONFIRMÓ LA POLICÍA

Un portavoz de la Policía de Orlando confirmó que los oficiales respondieron al Aeropuerto Internacional de Orlando alrededor de las 9:30 de noche (hora local).

Asimismo, señalaron que a Vélez-Rodríguez se le procesó por intentar interrumpir el proceso de embarque de un vuelo. También por golpear a un empleado de la aerolínea y dañar equipos informáticos valorados en más de $1.000.

Según los registros judiciales, su fianza se redujo a 5.000 dólares. Fue puesta en libertad y se le permitió regresar a su hogar en Illinois.