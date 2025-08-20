Acribillaron hasta la muerte a dos policías en EEUU, un caso de violencia doméstica que terminó en tragedia

Una llamada al 911 que se cortó abruptamente desencadenó una tragedia en Tremonton, en Utah (EEUU), cuando dos policías del Departamento de Tremonton Garland fueron asesinados al acudir a una emergencia por violencia doméstica.

De acuerdo con la información difundida por Telemundo y otros medios locales, el sargento Lee Sorensen, de 56 años, y el oficial Eric Estrada, de 31, respondieron al llamado en una vivienda cerca de la escuela primaria North Park.

Al llegar, fueron recibidos a balazos por Ryan Michael Bate, de 32 años, quien salió del interior de la casa y abrió fuego sin previo aviso.

El ataque fue fulminante. Sorensen murió en el acto mientras hablaba con un residente, y Estrada resultó abatido segundos después.

La escena se tornó más caótica cuando el agente Mike Allred y su compañera K-9 (un perro policía), Azula, también fueron alcanzados por disparos mientras permanecían en un vehículo.

Afortunadamente, ambos sobrevivieron y se encuentran fuera de peligro.

El agresor terminó convencido por testigos para bajar el arma. Esto permitió su arresto inmediato. Posteriormente, equipos SWAT intervinieron para asegurar la vivienda y garantizar que no hubiera más amenazas.

Se informó que la Fiscalía del Condado de Weber ha iniciado una investigación por homicidio agravado contra Ryan Michael Bate.

La comunidad de Tremonton quedó devastada. Sorensen, con 17 años de servicio, estaba a punto de jurar como sargento oficialmente en los próximos días. Era reconocido por su profesionalismo y compromiso con la seguridad pública.

Estrada, por su parte, había comenzado su carrera en 2017 y era descrito como un padre dedicado y un agente cercano a la comunidad.

PÉRDIDA Y DOLOR

Ambos policías fueron homenajeados con una caravana en su honor. Ahora, sus familias enfrentan el dolor de una pérdida irreparable.

“Los corazones de todos en la oficina del sheriff del condado de Box Elder están llenos de dolor. Estamos de luto por la trágica y profunda pérdida de dos valientes colegas de Tremonton-Garland, amigos y hermanos que perdieron sus vidas en acto de servicio anoche”, compartió el sheriff de Box Elder.

“Nuestros compañeros Mike Allred y K9 Azula, también fueron heridos por disparos en el incidente. Estamos eternamente agradecidos de informar que sus heridas no son mortales y se espera que se recuperen completamente”, añadió.