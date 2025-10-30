VIRAL: La inesperada foto de Hugo “El Pollo” Carvajal de la que todos hablan en redes sociales

En una cárcel de Nueva York, en Estados Unidos, se dio uno de los encuentros más surrealistas de los últimos años: Luigi Mangione, sospechoso del asesinato de un ejecutivo de seguros, y Hugo El Pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia venezolana.

Esta semana comenzó a circular en redes sociales una fotografía de Mangione en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn. Se trataba de una «prueba de vida» de este joven, presunto asesino Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare.

En la imagen se aprecia a Mangione con otros cuatro reclusos que tienen los ojos tapados para no ser reconocidos. Sin embargo, este jueves trascendió la misma imagen, pero se pueden ver los rostros de los cinco detenidos.

Sorprendentemente, uno de los hombres que se ve en la foto sería Hugo Carvajal, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) durante el Gobierno de Hugo Chávez, condenado en Estados Unidos por narcoráfico y narcoterrorismo en Estados Unidos.

MANGIONE Y CARVAJAL

Aunque la imagen trascendió esta semana, parece que la fotografía realmente fue tomada a mediados de este año. Reportes en redes sociales apuntan que el encuentro se dio entre junio y julio.

Tanto Mangione como Carvajal están vestidos con el atuendo habitual para los reclusos de la MDC de Brooklyn. Todo parece indicar que la fotografía fue tomada en un área común de la prisión, pero no hay mayores detalles del contexto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESCÁNDALO EN EEUU: ASISTENTE DOCENTE SE SALIÓ DE CONTROL Y AMENAZÓ DE MUERTE A TRUMP EN UN EVENTO PÚBLICO

Se desconoce la relación que tienen Carvajal y Mangione en la MDC, en donde también se encuentra privado de libertad el rapero y productor Sean Diddy Combs, condenado a 50 meses en prisión por delitos sexuales.

Aunque Carvajal se declaró culpable de cuatro cargos graves, su sentencia fue postergada por una presunta colaboración con las autoridades. Mangione, por su parte, enfrenta once cargos estatales y cuatro federales que lo hacen elegible a la pena de muerte.