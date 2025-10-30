Escándalo en EEUU: asistente docente se salió de control y amenazó de muerte a Trump en un evento público

Derek López, un asistente de docencia de 27 años en la Universidad Estatal de Illinois, fue despedido luego de protagonizar un altercado durante un evento de Turning Point USA, organización conservadora estudiantil, y lo más grave, es que terminó luego arrestado por amenazar de muerte al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, el primer incidente con Derek López ocurrió mientras los estudiantes promovían una charla del comediante político Alex Stein.

López fue captado en video volteando la mesa informativa del grupo y rompiendo sus volantes, en lo que describió como una acción inspirada por “Jesús”, según se escucha en la grabación.

«Bueno, ya sabes, Jesús lo hizo, así que sabes que yo tengo que hacerlo, ¿no?». Así lo dijo López antes de dar la vuelta a la mesa. «Gracias chicos, que tengan un buen día», expresó antes de marcharse.

La universidad tomó medidas inmediatas tras la difusión del video, despidiendo a López por conducta inapropiada y alteración del orden público.

«Aunque la Universidad Estatal de Illinois no hace comentarios específicos sobre asuntos de personal, podemos confirmar que Derek López ha sido relevado de sus funciones como asistente de enseñanza de posgrado. Todo a la espera de una investigación más exhaustiva», confirmó la escuela el 20 de octubre.

Sin embargo, el caso escaló rápidamente cuando, días después, el joven fue arrestado por agentes del FBI y del Servicio Secreto. Lo acusaron de haber emitido amenazas contra Trump.

UNA INVESTIGACIÓN DE UN MES

Las autoridades confirmaron que la detención fue resultado de una investigación conjunta. La misma incluyó también al Departamento de Policía de la universidad.

«La detención se produce tras una investigación de un mes coordinada con los organismos mencionados, que también incluía al Departamento de Policía de la Universidad Estatal Illinois, en relación con las actividades en línea y en persona de López», según un memorando del FBI obtenido por Fox News.

«Se afirma que López ha proferido recientemente amenazas contra un Presidente en ejercicio, lo que ha motivado los cargos federales actuales», se agrega en la comunicación.

FBI has arrested Derek Lopez for threatening President Trump after being fired from his teaching assistant job at Illinois State University! He could have just kept his opinion to himself and walked past the table but instead he FAFO Flipped table➡️ Fired➡️

Threaten President… https://t.co/roCgxXTtaC pic.twitter.com/2nYe0BM8gQ — Imperfect Believer (@Imperfectblever) October 29, 2025

¿QUÉ DIJO CONTRA TRUMP?

De acuerdo con New York Post, citando la denuncia penal, en una publicación realizada durante el fin de semana, López supuestamente difundió un video de un hombre apuntando con un arma a una imagen de Trump con una diana en la cabeza.

Asimismo, citó el cierre parcial del gobierno en curso como el escenario perfecto para atacar a Trump.

“¡Este es el momento perfecto para matar al presidente! ¡El Servicio Secreto está caído!”, comentó supuestamente en una de las publicaciones de Instagram.

EL FBI NO TOLERARÁ ESTOS CASOS

«Las amenazas contra el presidente Trump supuestamente publicadas por este individuo son atroces y no tienen cabida en la sociedad estadounidense», declaró el director del FBI, Kash Patel.

«Que esto sea un mensaje para todos los que consideren amenazas de violencia. No solo contra funcionarios públicos, sino contra cualquier estadounidense, de que este FBI os encontrará y os llevará ante la justicia. Quiero dar las gracias a nuestros socios locales. La policía de El Paso, en Illinois, así como al USSS, que nos ha ayudado en este caso», acotó el funcionario.