VIRAL: El “manto blanco” se apoderó de Chicago por frente de aire polar que cubre gran parte del medio oeste

La ciudad de Chicago, en Illinois (EEUU), amaneció este lunes, 10 de noviembre, bajo un manto blanco de nieve que sorprendió incluso a los residentes más acostumbrados al invierno.

De acuerdo con lo reseñado por NBC News, citando al Servicio Meteorológico Nacional, un frente de aire ártico cubre gran parte del medio oeste de Estados Unidos y fue la causa de que la ciudad de Chicago quedara bajo una intensa nevada, con temperaturas de –3 °C y una sensación térmica todavía más baja.

Como era de esperarse, la escena, aunque pintoresca, ha traído consigo serias complicaciones para la movilidad y vida cotidiana.

El fenómeno responde a lo que los expertos denominan “nieve por efecto lago”, una condición atmosférica que se produce cuando el aire frío atraviesa las aguas relativamente más cálidas de los Grandes Lagos.

Este contraste genera nubes cargadas de humedad, que descargan precipitaciones intensas sobre áreas urbanas como Chicago.

En este caso, la nevada alcanzó tasas de hasta siete centímetros por hora, acompañada de ráfagas de viento cercanas a los 56 km/h, lo que ha provocado condiciones de viaje “peligrosas o casi imposibles”, según alertaron las autoridades locales.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA NEVADA EN CHICAGO?

Las consecuencias inmediatas se han reflejado en el cierre de escuelas, retrasos en vuelos y advertencias para los conductores.

Asimismo, las autopistas que conectan Chicago con otras ciudades del medio oeste registraron múltiples retrasos debido a la visibilidad reducida y al hielo en la calzada.

En tanto, los servicios de emergencia exhortaron a los ciudadanos permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios, mientras brigadas de limpieza trabajan sin descanso para despejar las principales vías.

De mantenerse el sistema sobre la ciudad, los meteorólogos advirtieron que podrían acumularse más de 30 centímetros de nieve solo antes del mediodía.

Este nivel de acumulación no se veía desde 2021 y marcaría un récord histórico para noviembre, el más alto desde 1895.

¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN EN ALERTA?

En concreto, en la región de los Grandes Lagos, el interior del noreste y los Apalaches, 28 millones de personas se encuentran bajo alerta meteorológica invernal.

Las alertas incluyen ciudades como la misma Chicago; Milwaukee; Marquette, Michigan; Cleveland; Erie, Pensilvania; y Charleston, Virginia Occidental.

Se prevé que la tormenta se extienda por los dos tercios orientales del país y podría provocar temperaturas gélidas en gran parte del sur para el martes, además de establecer récords de bajas temperaturas.