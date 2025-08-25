VIRAL: Hombre realizó un escape de película durante una persecución en Los Ángeles, incluso hasta surtió gasolina

Un hombre protagonizó un escape de película en Los Ángeles durante una persecución a bordo de un sedán robado.

A través de un video divulgado en redes sociales, se puede ver que el antisocial incluso logró cargar gasolina en una estación de servicio en medio de la persecución policial, y ante la vigilancia del helicóptero que lo seguía.

Imágenes aéreas mostraron al conductor deteniéndose frente a un surtidor, llenando nerviosamente su tanque y caminando junto al lado del conductor con la camisa sobre la cara mientras el helicóptero sobrevolaba. El reportero en el helicóptero declaró que no había ningún vehículo policial en los alrededores, lo que permitió al hombre cargar durante más de un minuto.

🇺🇸 | En California un hombre roba un auto, se detiene en plena persecución para cargar gasolina y logra escapar de la policía y los helicópteros. pic.twitter.com/0Q0gHJgQtK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 24, 2025

LEA TAMBIÉN: EL IMPACTANTE VIDEO EN EL QUE CINCO PERIODISTAS MURIERON TRAS BOMBARDEO DE ISRAEL EN GAZA

Mientras, el sujeto caminaba junto a su puerta abierta, aparentemente listo para huir en cualquier momento. Un motociclista estaba sentado en el surtidor adyacente, “felizmente ignorante de toda la situación”, según el video. «No podría estar actuando de manera más sospechosa, te lo aseguro», señaló de nuevo el reportero desde el helicóptero.

Acto seguido, el conductor sacó el surtidor de su vehículo, enroscó con cuidado la boquilla de gasolina y se alejó a toda velocidad de la estación mientras la policía retomó la persecución terrestre. Minutos después, ya enterado de la presencia de helicópteros de noticias y policiales, condujo bajo un paso elevado en la autopista.

Fuera de la vista de las cámaras, abandonó su auto, que se estrelló contra un poste de luz. Cuando los policías finalmente llegaron a la zona, encontraron el vehículo vacío. El reportero del helicóptero calificó esa maniobra como «quizás su movimiento más inteligente de la noche».

En la escena se ve a agentes conduciendo lentamente en una aparente búsqueda del hombre, que huyó con éxito de la persecución automovilística. La Patrulla de Carreteras de California indicó que cree que el hombre podría haber sido recogido por otro conductor que lo ayudó a escapar, según KABC.