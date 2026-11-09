VIRAL: Hombre entró a robar una licorería y utilizó una ‘insólita arma’ que dejó a todos en shock

Un insólito intento de asalto ocurrió el fin de semana en una licorería de Florida, Estados Unidos. Dylan Raines, de 29 años, usó un aguacate para amenazar al personal del local, pero no tuvo éxito y fue detenido.

Los hechos se dieron en una licorería llamada Gulf Coast Spirits, ubicada en la localidad de Pensacola. De acuerdo a medios estadounidenses, Raines ingresó al establecimiento con el aguacate en la mano poco antes de la hora del cierre.

Supuestamente, el sujeto aseguró que el aguacate era una granada de mano y hasta llegó a amenazar con quitarle la anilla. Raines buscaba engañar a las víctimas para que le entregaran los fondos disponibles en la caja.

Lo que no esperaba Raines es que el cajero, identificado como Marcus Bell, practicaba artes marciales mixtas de forma amateur. En tal sentido, aprovechó un descuido del antisocial y se abalanzó sobre él para neutralizarlo.

RAINES DETENIDO

El cajero consiguió inmovilizar a Raines, mientras intentaba que no activara la supuesta granada que tenía en su poder. Tras notar que no era un explosivo real, pudo terminar de contener al sujeto hasta la llegada de la policía local.

Agentes se apersonaron en la licorería y detuvieron a Raines minutos después de que inició el asalto. La principal evidencia del crimen es el aguacate. El sujeto ahora enfrenta cargos por intento de robo y falsa amenaza de bomba.

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Raines no es la única persona que ha tenido un plan de este tipo. En 2019, un hombre de 47 años robó dos bancos en la ciudad de Beerseba, en el sur de Israel, amenazando con «lanzar una granada» que realmente era un aguacate pintado de negro.