VIDEO VIRAL: El impactante aterrizaje de emergencia de una avioneta en transitada carretera de Florida

Una avioneta Cessna 172D Skyhawk realizó un impactante aterrizaje de emergencia en Bayshore Road, una transitada carretera de Fort Myers, Florida, colisionando levemente contra la parte trasera de una camioneta en movimiento.

A pesar de lo aparatoso de la maniobra, las autoridades locales confirmaron que afortunadamente no se registraron personas heridas.

El incidente ocurrió el sábado alrededor del mediodía cerca de la Interestatal 75, luego de que los ocupantes de la aeronave reportaran una aparente falla en el motor durante el vuelo.

El impacto contra el vehículo terrestre causó daños materiales menores, pero provocó un severo congestionamiento vial en la zona mientras los equipos de rescate aseguraban la escena.

🚨 ANOTHER PLANE ✈️ FALLS FROM THE SKY IN FLORIDA ☀️ Fort Myers, FL – A small plane does an emergency landing on a highway, luckily no injuries reported 🙏 Wha The Florida is going on with all these planes 🤷‍♂️ https://t.co/yFckNhFgkf — Michael Thompson (@Michael4FL) November 7, 2026

FALLA MECÁNICA Y ANTECEDENTES DE LA AVIONETA

El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, destacó la pericia del piloto y el saldo blanco del suceso ante los medios de comunicación.

«Afortunadamente, este incidente tuvo un desenlace positivo y nadie resultó herido», precisó el jefe policial.

Hasta el momento, las agencias de aviación no han detallado la naturaleza exacta de la avería en el motor.

De acuerdo con los reportes de medios locales, esta misma aeronave ya registraba antecedentes por problemas mecánicos recientes. El pasado mes de agosto, la avioneta experimentó una falla de motor similar mientras cubría una ruta entre Fort Myers y Sebring con tres personas a bordo.

TESTIMONIOS DEL IMPACTO EN BAYSHORE ROAD

Testigos presenciales declararon al diario News-Press el asombro que causó ver descender la aeronave a baja altura sobre los carriles de circulación.

Algunos conductores aseguraron que inicialmente confundieron el estruendo con un choque común entre automóviles, antes de percatarse de que se trataba de un accidente aeronáutico en plena vía pública.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y las autoridades competentes mantienen una investigación abierta para esclarecer los factores técnicos que obligaron a realizar esta maniobra crítica de emergencia.