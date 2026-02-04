Epstein designó a los herederos de su fortuna 48 horas antes de su muerte, estos fueron los beneficiarios

A dos días de su muerte en una cárcel federal, el delincuente sexual Jeffrey Epstein firmó un fideicomiso que definía cómo pretendía repartir su fortuna, un patrimonio que alguna vez rondó los 600 millones de dólares y se redujo drásticamente tras impuestos, ventas de propiedades y pagos de restitución.

El documento, conocido como el “Fideicomiso 1953”, permaneció oculto hasta su reciente publicación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reavivando la polémica sobre el destino final de los bienes de Epstein y el impacto de las reclamaciones judiciales por abuso sexual.

LEA TAMBIÉN: LOS CLINTON SE PREPARAN PARA TESTIFICAR ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU POR EL CASO EPSTEIN

El texto de 32 páginas identifica a cerca de 40 beneficiarios, entre ellos figuras cercanas a Epstein en lo personal y profesional.

La principal heredera designada fue su entonces novia, Karyna Shuliak, de 36 años, quien debía recibir 100 millones de dólares, una anualidad de 50 millones y acceso a múltiples propiedades, aunque la mayoría ya había sido liquidada por el patrimonio.

Shuliak, ciudadana bielorrusa y última persona con la que Epstein habló antes de su muerte en 2019, había recibido apoyo financiero del magnate durante sus estudios de odontología.

¿QUIÉNES FUERON LOS OTROS BENEFICIARIOS?

Entre los beneficiarios también destacan Mark Epstein, hermano del fallecido, y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por conspiración para abuso sexual de menores.

Ambos figuraban para recibir 10 millones de dólares cada uno. El fideicomiso incluía además a Martin Nowak, profesor de matemáticas de Harvard, con una asignación de 5 millones, aunque este no respondió a solicitudes de comentarios de medios estadounidenses.

Otras identidades permanecen ocultas, pero se presume que la mayoría corresponde a exempleados y colaboradores de Epstein.

COMPENSACIONES

La revelación del documento ha generado críticas, debido a la ausencia de disposiciones directas para las más de 200 mujeres que denunciaron abusos.

Sin embargo, tras la muerte de Epstein, los coadministradores del patrimonio, Darren Indyke y Richard Kahn —quienes también aparecían como beneficiarios con 50 y 25 millones de dólares, respectivamente— crearon un fondo de compensación que ha desembolsado 121 millones en restituciones y 49 millones adicionales en indemnizaciones.

Según el abogado del patrimonio, ningún beneficiario recibirá fondos hasta que todas las reclamaciones legales estén completamente satisfechas.

La última valoración judicial situó el patrimonio de Epstein en 120 millones de dólares, aunque persisten dudas sobre el valor real debido a inversiones de capital de riesgo que no han sido actualizadas desde 2019.