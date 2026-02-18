EEUU

VIRAL: Espeluznante arrollamiento de una madre y sus dos hijos cuando salían del colegio, todo quedó grabado

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El hijo menor recibió el golpe más fuerte / Captura de video

La comunidad de Freehold, situada en Nueva Jersey (EEUU), quedó en estado de shock cuando una madre y sus dos hijos fueron atropellados por una camioneta SUV gris mientras salían de la Bloom Academy, un jardín de niños local.  

De acuerdo con medios locales, entre ellos CNN, el hecho ocurrió alrededor de las 3:59 de la tarde del pasado viernes, 13 de febrero, y quedó registrado por una cámara de seguridad del colegio, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando indignación nacional. 

Según el informe policial, Patrice Pisani acababa de recoger a sus hijos cuando el conductor de la SUV, presuntamente en estado de ebriedad, perdió el control y los embistió.  

El impacto afectó especialmente al hijo menor, quien recibió el golpe más fuerte. En su caso, uno de los cauchos del vehículo le lesionó la pierna y le arrancó el zapato.  

Lo que se precisó, es que el niño permanece bajo atención médica por la gravedad de la herida.  

Asimismo, se detalló que la madre también resultó lesionada, con golpes en la espalda y el cuello. Por tanto, la trasladaron también a un hospital. El hijo mayor, por su parte, sufrió heridas leves y fue dado de alta horas después. 

Una madre y sus dos hijos fueron atropellados por una camioneta. / Captura de video

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CONDUCTOR?  

Se informó, además, que las autoridades actuaron con rapidez y arrestaron al conductor (sin identificar por los momentos), quien enfrenta cargos por manejar bajo los efectos del alcohol.  

La policía local destacó que el video del accidente, ampliamente compartido en X y otras plataformas, fue clave para acelerar la identificación del responsable. También para reforzar la investigación en curso. 

AUTORIDADES ACADÉMICAS  

Desde Bloom Academy, la propietaria Jill Howard expresó su consternación por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a la familia afectada.  

“Estamos profundamente entristecidos por este incidente. Si bien agradecemos que la lesión no haya sido más grave, seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal”, declaró a medios locales citados por El Heraldo México. 

