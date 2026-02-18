Detuvieron a un joven que corría con una escopeta hacia el Capitolio de EEUU, tenía un chaleco y hasta mascara de gas

La policía de Washington, DC en Estados Unidos detuvo este martes a un joven de 18 años que corrió desde su vehículo hacia el lado oeste del edificio del Capitolio armado con una escopeta.

El jefe de la policía del Capitolio, Michael Sullivan, identificó al detenido como Carter Camacho de Smyrna, quien tras estacionar su vehículo corrió «varios cientos de metros» hacia el edificio con una escopeta antes de que los oficiales lo interceptaran y le ordenaran que dejara el arma de fuego y se tirara al suelo.

El detenido llevaba chaleco táctico y guantes, además de casco de Kevlar. Además, en el vehículo había una máscara de gas. Tras su detención, inició una investigación para esclarecer el motivo que tenía el detenido.

«¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiéramos tenido oficiales aquí?», dijo Sullivan y destacó que hace meses realizaron un simulacro de tirador activo en «casi el mismo lugar». Asimismo, aclaró que al momento de lo ocurrido no había sesión en el lugar.

El jefe de la policía añadió que el vehículo no estaba registrado a nombre del individuo y que este tenía varias direcciones, por lo que «estamos intentando averiguar su verdadero origen». Aunque adelantó que sospechan que venga de Georgia.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos señaló el martes temprano que el individuo estaba bajo custodia y que no parecía haber otros sospechosos ni una amenaza continua.

Camacho no tenía antecedentes por parte de las autoridades y tampoco reside por la zona. Inicialmente lo detuvieron por los cargos de actividades ilícitas y por portar un rifle sin licencia, un arma de fuego sin registrar y municiones sin registrar.