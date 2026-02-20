VIRAL | “Escuché un ‘¡boom!’ y todo se estremeció”: la impactante colisión de una camioneta contra una casa, todo quedó grabado

Una familia de Tigard, en Oregón (EEUU), vivió una madrugada que jamás olvidará después de que una camioneta literalmente volara por los aires y se estrellara contra su casa, dejando destruida la planta baja.

De acuerdo con la información reseñada por People, a pesar de la violencia del impacto, los cinco integrantes de la familia Brudnok (Una pareja y sus tres hijos) salieron completamente ilesos, un desenlace que las autoridades y los propios afectados calificaron como un verdadero milagro.

Sin embargo, el conductor del vehículo enfrenta ahora varios cargos por su conducta al volante.

El accidente ocurrió poco antes de las 3:00 de la madrugada del viernes, 13 de febrero, cuando la Policía de Tigard recibió reportes de un camión que circulaba a exceso de velocidad y de manera imprudente por SW Scholls Ferry Road.

Según la investigación preliminar, el conductor —identificado como Jacob Hankins, de 33 años— perdió el control, chocó contra un montículo de tierra y salió despedido aproximadamente 30 metros por el aire antes de impactar un muro de ladrillos y, finalmente, la vivienda ubicada en SW Larkwood Place.

Las imágenes captadas por la cámara del timbre de un vecino muestran el momento exacto, cuando el vehículo se eleva y cae sobre la casa, destruyendo por completo el piso inferior.

Dentro del hogar, David Brudnok y su familia dormían en la planta alta.

“No esperaba un camión volador”, declaró a KGW. “Escuché un ‘¡Boom!’ y la casa se estremeció. Cuando bajé, la fachada había desaparecido”, relató.

Asimismo, el propietario aseguró que solo pudo agradecer que todos estuvieran en el segundo nivel cuando ocurrió el impacto.

UPDATE: a neighbor captured this video of the truck that crashed into a home last Friday, causing extensive damage. Fortunately, no one was seriously hurt. Officers are continuing to investigate this case and additional charges may be pending. Read more: https://t.co/PQ0egmMAD2 pic.twitter.com/l5BW8TnZhI — Tigard Police (@TigardPolice) February 17, 2026



Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Hankins inconsciente y atrapado junto a otro pasajero dentro de la camioneta.

Ambos fueron rescatados por los equipos de emergencia y trasladados a un hospital cercano con heridas leves.

Tras recibir atención médica, el conductor fue acusado de conducción imprudente y de poner en peligro a otras personas, mientras continúa la investigación para determinar si hubo otros factores involucrados.

AHORA SE ALOJAN EN UN HOTEL

Mientras tanto, la familia Brudnok permanece alojada en un hote,l a la espera de que su aseguradora determine cuánto cubrirá la reparación de los extensos daños estructurales.

Aunque perdieron parte de su hogar, insisten en que lo más importante es que todos están vivos. “Doy gracias a Dios porque estábamos arriba”, dijo Brudnok, todavía sorprendido por la magnitud del accidente que, de no haber sido por una serie de coincidencias, pudo haber terminado en tragedia.