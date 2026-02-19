EEUU

Noche de terror: Caminaba sola por una playa y la intentaron ahogar, el culpable fue un migrante venezolano

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
González fue detenido el domingo cuando alguien informó a las autoridades que amenazaba con suicidarse / Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Martin

En Tiger Shores Beach en Stuart, en la costa este de Florida (EEUU), se registró el arresto de Said Alexander Hernández González, un migrante venezolano de 26 años, quien fue acusado de intentar ahogar a una mujer de manera aleatoria o «al azar». 

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, citadas por medios como New York Post, el ataque ocurrió cerca de las 11:00 de la noche del pasado jueves, cuando la víctima caminaba sola por la orilla de la playa mientras hablaba por teléfono.  

Las autoridades calificaron el caso como “extremadamente alarmante”, debido a su naturaleza impredecible y violenta. 

De acuerdo con el reporte policial, la mujer pasó junto al sospechoso sin interactuar con él, pero minutos después Hernández González la habría emboscado por la espalda, golpeándola y arrastrándola por el cuello hacia el océano.  

La víctima relató que el agresor le tiró del cabello, la sujetó del cuello y forzó su cabeza bajo el agua en repetidas ocasiones.  

Durante la lucha, que se extendió varios minutos, intentó sincronizar su respiración con las olas para sobrevivir, hasta que finalmente perdió el conocimiento. 

Creyendo que la mujer había muerto, el atacante supuestamente arrojó su teléfono al mar y regresó a su vehículo, donde —según la policía— fumó marihuana y bebió vodka antes de abandonar la escena.  

La víctima recuperó la conciencia parcialmente sumergida en el agua y logró caminar más de una milla hasta Stuart Beach, donde agentes del sheriff la encontraron con visibles moretones en el cuello.  

Posteriormente, su testimonio permitió a los investigadores reconstruir el ataque y activar una búsqueda intensiva del sospechoso. 

INTENTÓ QUITARSE LA VIDA  

Hernández González fue detenido el domingo, cuando un ciudadano alertó a las autoridades de que el hombre amenazaba con suicidarse tras afirmar que había matado a una mujer en una playa.  

Durante el interrogatorio, el venezolano habría confesado el ataque y aseguró que actuó porque la víctima lo hizo “enojar”.  

Cuando los agentes le preguntaron si sentía remordimiento, respondió fríamente: “No siento nada”, según informó el sheriff John Budensiek. 

En consecuencia, el migrante enfrenta un cargo de intento de asesinato y permanece detenido en la cárcel del conddo de Martin.  

Las autoridades también confirmaron que había excedido el tiempo permitido por su visa de trabajo, por lo que se emitió una orden de detención migratoria federal.  

En concreto, la oficina del sheriff dijo que Hernández González es un inmigrante ilegal de Venezuela y tiene una orden de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés).

