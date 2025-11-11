VIRAL: Entró montado en un toro a un supermercado y desató pánico entre los clientes

La tranquilidad de un supermercado Walmart en Ohio (EEUU) se vio interrumpida por un insólito acontecimiento: un hombre decidió acudir a realizar sus compras montado sobre un toro.

La escena, digna de una película cómica o de un rodeo improvisado, dejó a los clientes desconcertados y generó una mezcla de risas, caos, pánico y hasta curiosidad entre quienes presenciaron el inusual hecho con el toro.

De acuerdo con el video difundido por la Policía de Alliance, los agentes acudieron al lugar y se toparon con un hombre vestido como vaquero, portando un sombrero tradicional y montado sobre el toro.

Lo que se precisó, es que el insólito hecho ocurrió el pasado 6 de noviembre, según lo informado en las redes sociales del Departamento de Policía local, aunque recién se dio a conocer públicamente esta semana.

El agente, identificado como Ronald Hool, descendió de su patrulla, con una mezcla de sorpresa y diversión, y se dirigió al vaquero: “Tengo muchas preguntas”, dijo el oficial. “Déjame ver si entendí bien, ¿realmente está montado en un toro de verdad?”, cuestionó.

Sin embargo, lejos de terminar mal la situación, el hombre le explicó que el toro se llamaba Gus y era famoso. Finalmente, todo concluyó de manera inesperada cuando el policía montó al animal y se tomó varias fotografías.

"Can I pet Gus? Absolutely, you can get on Gus if you want to." Ohio officer encounters large bull in a parking lot, Gus and his owner were passing through town for a rodeo. pic.twitter.com/fNVHxXzbTt — USA TODAY (@USATODAY) November 11, 2025

¿SE TRATÓ DE UNA SITUACIÓN PELIGROSA?

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Alliance, el toro se encontraba en tránsito por la ciudad rumbo a un rodeo programado en Columbiana, situada a unas 25 millas (40 kilómetros) de allí.

En ciertos estados de EEUU, la imagen de un vaquero cabalgando sobre un toro puede ser suficiente para que alguien llame a la policía, mientras que en otras regiones simplemente despierta curiosidad entre los transeúntes, de acuerdo con lo señalado por Cowboy State Daily.

The Alliance Police Department in Ohio responded to a call about a man in a cowboy hat riding a bull in a parking lot on November 6, 2025.pic.twitter.com/FVUUCY2MBj — Massimo (@Rainmaker1973) November 10, 2025

Pese a que las autoridades de Ohio atendieron numerosas llamadas tras el avistamiento de un hombre montado en un toro Brahma dentro del supermercado, los agentes aclararon que la situación no representaba ningún riesgo serio.

De hecho, en una entrevista, el sargento Christopher McCord describió que «el animal se portó muy bien». Insistió que realmente no hacía falta la intervención de la policía, ya que el bovino no causó ningún problema.

¿QUÉ PASÓ CON EL DUEÑO DEL TORO?

Tras aclararse que el animal no era peligroso, el propietario del toro, identificado como John Welsh, permitió que los clientes se aproximaran al mismo, le tomaran fotos e incluso lo acariciaran. Dado que no se violó ninguna normativa, las autoridades no emprendieron acciones en su contra. Quedó totalmente libre de cualquier cargo penal.