Cayó uno de los delincuentes sexuales más buscados, estuvo prófugo durante 13 años

Anthony Michael Lennon, uno de los delincuentes sexuales más buscados de Oklahoma (EEUU), finalmente terminó capturado en Nueva York tras permanecer prófugo durante 13 años.

De acuerdo con lo reseñado por NBC News y otros medios estadounidenses, el hombre, de 44 años, enfrentaba ocho cargos relacionados con pornografía infantil desde 2012 y había logrado evadir a las autoridades fingiendo una nueva identidad como estudiante universitario.

La detención se produjo en Canton, al norte del estado de Nueva York, donde Lennon asistía a la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY Canton) bajo el nombre falso de Justin Phillips.

Durante más de una década, logró ocultarse en la vida académica, presentándose como un estudiante destacado y sin levantar sospechas entre sus compañeros y profesores.

Su inclusión en la lista de los “Diez Más Buscados” de Oklahoma en 2024 intensificó los esfuerzos de las autoridades para dar con su paradero.

Lo que se precisó, es que la captura fue posible gracias a la colaboración entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General de Oklahoma y el Departamento de Policía de Moore.

¿CÓMO LOGRARON CAPTURARLO?

Una pista reciente permitió ubicarlo en el norte del estado de Nueva York, y su identidad fue confirmada mediante análisis de huellas dactilares.

Lennon fue arrestado el pasado 30 de octubre en un supermercado de Canton, una ciudad de casi 7.000 habitantes cerca de la frontera con Canadá. Portaba una identificación estatal a nombre de Justin Phillips, según Johnny L. Kuhlman, alguacil federal del Distrito Oeste de Oklahoma.

De momento, la policía estatal de Nueva York está investigando cómo obtuvo dicha identificación, añadió.

Entre las actividades que al parecer realizó se encuentra su inscripción en el programa de ciencias de la ingeniería en el campus de SUNY para el otoño de 2024, según informó la universidad en un comunicado. También se señaló que residía fuera del campus.

¿CÓMO LOGRÓ OCULTARSE POR AÑOS?

El profesor Rashid Aidun recordó al mencionado medio de comunicación que la última vez que vio al joven de ingeniería —a quien todos conocían como Justin Phillips— fue apenas una semana atrás, durante su clase de ciencia de los materiales en un campus universitario del norte de Nueva York.

En aquel momento, nada llamó su atención: el estudiante se mostraba tranquilo y hablaba de sus planes académicos. Incluso llevaba una lista de instituciones a las que aspiraba transferirse, entre ellas el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Para Aidun, que además era su asesor, todo parecía indicar que se trataba de un alumno con ambiciones claras y un futuro prometedor.

Aidun dijo que Lennon nunca reveló nada sobre su pasado, y el profesor dijo que nunca preguntó al respecto. “No me corresponde hacer preguntas personales”, dijo. “Solo le di consejos académicos”, agregó.

LAS ACUSACIONES

Lennon, de 44 años, enfrentó cargos por haber montado en 2012 un violento falso secuestro dentro de un hotel en Oklahoma. Poco después, cuando fue imputado por delitos de pornografía infantil, desapareció sin dejar rastro, de acuerdo con lo señalado por las autoridades federales.

Admitió su responsabilidad en el caso de pornografía infantil, luego de que un conocido descubriera en su computadora cerca de 50 gigabytes de material de explotación de menores.

“Es una situación increíble”, dijo Aidun, profesor asociado de la escuela de tecnología de ingeniería en el campus de Canton de la Universidad Estatal de Nueva York. “Todos están en estado de shock”, agregó.