VIRAL: El video de ICE con IA que muestra a Santa ‘arrestando’ a migrantes y que genera polémica en EEUU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a generar polémica tras difundir un video navideño creado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece una versión digital de Papá Noel o Santa acorralando a migrantes indocumentados bajo el mensaje: “¡Lista de Traviesos!”.

El video difundido por ICE en sus redes forma parte de una campaña más amplia que el Gobierno de los Estados Unidos ha impulsado durante diciembre, para promover la autodeportación voluntaria mediante la aplicación CBP Home.

En el material, Santa Claus es representado como un agente de ICE que identifica, persigue y detiene a migrantes en situación irregular. Todo en un tono que mezcla estética festiva con mensajes de claro control migratorio.

En concreto, el clip inspirado en las fiestas, que fue difundido en X el lunes por la noche, muestra a un musculoso Papá Noel vestido con un chaleco antibalas rojo de ICE. El mismo esposa a un migrante indocumentado en la calle.

Luego, Santa procesa al migrante ilegal en una instalación federal antes de subirlo a un avión de “ICE Air” para ser deportado.

Según reportes de prensa, la campaña se enmarca en una ofensiva comunicacional. La misma busca reforzar la idea de que quienes permanezcan en el país sin estatus legal podrían enfrentar consecuencias inmediatas. En cambio, quienes opten por autodeportarse recibirían incentivos económicos y un retorno “sin traumas” a sus países de origen.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

AUMENTO DEL BONO

De hecho, el Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes, 22 de diciembre, un aumento significativo en el incentivo o bono económico destinado a migrantes indocumentados que decidan autodeportarse antes de finalizar el año.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el monto pasó de 1.000 a 3.000 dólares. Se trata de una medida presentada como un “bono navideño” para facilitar el retorno voluntario de extranjeros sin estatus legal en el país.

“Los inmigrantes indocumentados que se inscriban para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de $3.000. Además, un vuelo gratuito a casa”, reza parte del comunicado.

Asimismo, la agencia federal agregó que las personas que opten por su autodeportación también serán sujetas a la “condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país”.