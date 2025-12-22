EEUU

Gobierno de EEUU ofrece «bono navideño» a migrantes que abandonen el país voluntariamente, este es el nuevo monto

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
CBP Home también les permite obtener la condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país. / Archivo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes, 22 de diciembre, un aumento significativo en el incentivo o bono económico destinado a migrantes indocumentados que decidan autodeportarse antes de finalizar el año.  

Contents

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el monto pasó de 1.000 a 3.000 dólares, una medida presentada como un “bono navideño” para facilitar el retorno voluntario de extranjeros sin estatus legal en el país.  

Leer Más

Todo, luego de que Víctor Manuel Rocha, exembajador de ese país en Argentina, admitió ser un espía del régimen cubano por varios años.  
Escándalo en EEUU: Exembajador se declara culpable, fue espía del régimen cubano por varios años
Este es el nuevo grupo de migrantes latino que se quedará sin TPS desde julio
La base con misiles nucleares de EEUU que está amenazada por la presencia masiva de un enemigo inesperado

LEA TAMBIÉN: RECABARÁN DATOS BIOMÉTRICOS A TODOS LOS EXTRANJEROS QUE PASEAN POR UN CONTROL FRONTERIZO A PARTIR DE ESTA FECHA

“Los inmigrantes indocumentados que se inscriban para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de $3.000, además de un vuelo gratuito a casa”, reza parte del comunicado. 

Asimismo, la agencia federal agregó que las personas que opten por su autodeportación también serán sujetas a la “condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país”. 

«Desde enero de 2025, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa de la CBP Home. Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para salir voluntariamente de este país para quienes se encuentran sin documentos, ofreciendo un bono de salida de $3.000, pero solo hasta fin de año», dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

«Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán», advirtió la funcionaria, citada en el mismo comunicado.  

APP CBP HOME  

La herramienta CBP Home, disponible en español, permite a los migrantes notificar su intención de salida, coordinar la logística del viaje y recibir instrucciones oficiales para completar el proceso.  

Pese a las denuncias de muchos migrantes, que dicen se le violan en EEUU sus derechos al debido proceso, el gobierno estadounidense afirmó que esta vía evita detenciones, procesos judiciales y deportaciones forzadas, ofreciendo una alternativa más rápida y menos traumática. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un anciano vivió momentos de angustia en Tampa, en Florida (EEUU), luego de tropezar mientras retiraba hojas del tejado de su vivienda y quedar colgando desde el tercer piso.  
VIDEO: Rescatan a anciano que quedó colgando de un tercer piso mientras limpiaba el techo
EEUU
Maduro
El nuevo dardo de la primera ministra de Trinidad y Tobago a Maduro que involucra a países de la Caricom
Mundo
Apagón masivo dejó sin electricidad a más de 130 mil usuarios en San Francisco: Esto es lo que se sabe
EEUU