Gobierno de EEUU ofrece «bono navideño» a migrantes que abandonen el país voluntariamente, este es el nuevo monto

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes, 22 de diciembre, un aumento significativo en el incentivo o bono económico destinado a migrantes indocumentados que decidan autodeportarse antes de finalizar el año.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el monto pasó de 1.000 a 3.000 dólares, una medida presentada como un “bono navideño” para facilitar el retorno voluntario de extranjeros sin estatus legal en el país.

“Los inmigrantes indocumentados que se inscriban para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de $3.000, además de un vuelo gratuito a casa”, reza parte del comunicado.

📹 La secretaria de Seguridad de #EEUU, Kristi Noem, informó que hasta fin de año los inmigrantes indocumentados que opten por autodeportarse voluntariamente a través de la app CBP Home podrán recibir un incentivo de $3.000 como parte de un programa temporal de salida. Noem… pic.twitter.com/7TXUJkuoGY — VPItv (@VPITV) December 22, 2025

Asimismo, la agencia federal agregó que las personas que opten por su autodeportación también serán sujetas a la “condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país”.

«Desde enero de 2025, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa de la CBP Home. Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para salir voluntariamente de este país para quienes se encuentran sin documentos, ofreciendo un bono de salida de $3.000, pero solo hasta fin de año», dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

DHS Now Offering $3K Holiday Stipend Through End of The Year Via the CBP Home App for Illegal Aliens to Leave Nowhttps://t.co/NPcqatvGT7 — Karoline Leavitt (@PressSec) December 22, 2025

«Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán», advirtió la funcionaria, citada en el mismo comunicado.

APP CBP HOME

La herramienta CBP Home, disponible en español, permite a los migrantes notificar su intención de salida, coordinar la logística del viaje y recibir instrucciones oficiales para completar el proceso.

Pese a las denuncias de muchos migrantes, que dicen se le violan en EEUU sus derechos al debido proceso, el gobierno estadounidense afirmó que esta vía evita detenciones, procesos judiciales y deportaciones forzadas, ofreciendo una alternativa más rápida y menos traumática.