¿Por amor a EEUU? El ‘perlazo’ que soltó Trump al explicar por qué no asistirá a la boda de su hijo este fin de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes, 22 de mayo, que a pesar de su deseo de acudir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas, su compromiso y «amor por EEUU» no le permiten dejar sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

«Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo», anunció el mandatario en su red Truth Social.

El republicano insistió en que considera «importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo» y culminó con un «¡Felicidades a Don y a Bettina!».

La confirmación, de que el presidente de Estados Unidos no asistirá a la boda de su hijo mayor, llegó apenas un día después de que asegurara desde el Despacho Oval que haría lo posible por acudir a lo que describió como «un evento privado y muy reducido», aunque admitió que no era «un buen momento, debido a Irán y otros asuntos».

«Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las ‘noticias falsas’», respondió a preguntas de la prensa sobre si estaría presente en la celebración.

BODA DEL HIJO DE TRUMP

El hijo mayor del presidente y la modelo Bettina Anderson se comprometieron en diciembre de 2025, durante una estancia en el retiro presidencial de Camp David.

La noticia fue confirmada públicamente por el propio Donald Trump en un evento navideño celebrado en la Casa Blanca, donde compartió la información con los asistentes.

De acuerdo con lo informado por la cadena CNN, la boda está prevista para celebrarse este mismo fin de semana en una pequeña isla de las Bahamas.

La ceremonia sería de carácter íntimo, con una lista de invitados muy reducida, compuesta aproximadamente por unos 50 familiares y amigos cercanos de la pareja.