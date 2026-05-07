VIRAL: El misterioso video que publicó la mujer asesinada junto a sus dos hijos por su esposo millonario

El video que Thy Mitchell publicó 10 días antes de ser asesinada –en Houston, en Texas (EEUU)– junto a sus dos hijos presuntamente por su esposo, el empresario y millonario Matthew Mitchell, se viralizó durante las últimas horas tras la tragedia y fue descrito por usuarios como un inquietante «presagio».

El video, que fue compartido por Thy el pasado 24 de abril en Instagram, mostraba a la empresaria sonriendo junto a su esposo mientras un texto sobre la imagen decía: «Él cree que envejeceremos juntos».

Segundos después, la frase añadía: «Él lo hará, pero yo soy asiática», un comentario aparentemente humorístico sobre la expectativa de vida de las mujeres de ascendencia asiática en Estados Unidos.

Tras conocerse el crimen, la publicación fue reinterpretada por miles de usuarios, quienes la calificaron como un mensaje perturbador y cargado de ironía trágica.

Comentarios como «el presagio es escalofriante» o «esto ahora me parece muy siniestro» se multiplicaron en cuestión de horas.

La viralización del video se intensificó debido a la cercanía temporal con la tragedia y a la imagen pública de una familia estable y afectuosa.

Un día antes de los hechos, Thy también había compartido un clip junto a su hija Maya mientras ambas se probaban vestidos para la boda de su hermana Ly, lo que reforzó la percepción de normalidad en la vida familiar.

LO QUE SE SABE DEL CRIMEN

Para muchos usuarios, estos contenidos adquirieron un nuevo significado tras confirmarse el asesinato-suicidio ocurrido en su residencia de River Oaks, uno de los vecindarios más exclusivos de Houston.

La noche del lunes, 4 de mayo, la Policía de Houston encontró los cuerpos de cuatro personas —dos adultos y dos menores— dentro de la vivienda ubicada en la cuadra 2100 de Kingston Street.

Los agentes acudieron tras la alerta de una niñera que no había logrado comunicarse con la familia. Al forzar la entrada, hallaron una escena que describieron como «profundamente perturbadora».

Medios como ABC 13, People y Houston Chronicle identificaron a las víctimas como la propia Thy Mitchell, de 39 años; su esposo Matthew, de 52; y sus hijos Maya y Max, de ocho y cuatro años.

De acuerdo con las versiones manejadas hasta ahora, las autoridades consideran a Matthew como el responsable de las muertes antes de quitarse la vida.

La hermana de Thy, Ly Mai, confirmó la muerte de la familia a través de una publicación en redes sociales. También pidió privacidad en medio del duelo.

Mientras continúan las averiguaciones, las autoridades señalaron que no existían antecedentes de violencia doméstica ni intervenciones policiales previas en la vivienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thy Mitchell (@thy_travelers)

¿POR QUÉ EL CASO GENERÓ IMPACTO EN LA COMUNIDAD?

Además de ser un hecho doloroso por implicar a menores, la familia Mitchell era ampliamente conocida en el ámbito gastronómico de Houston. En concreto, por sus restaurantes Traveler’s Table y Traveler’s Cart, proyectos inspirados en experiencias culinarias internacionales.

De hecho, ambos aparecieron, en 2021, en el programa Diners, Drive-Ins & Dives, conducido por Guy Fieri.

Matthew, quien inició su carrera en el periodismo y luego trabajó en la industria farmacéutica, estudió artes culinarias antes de fundar los negocios junto a Thy, hija de inmigrantes vietnamitas.