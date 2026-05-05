El perturbador caso de Matthew Mitchell, el millonario que mató a su esposa embarazada y dos hijos dentro de su lujosa mansión

El dueño de un restaurante de Houston (EEUU) asesinó a su esposa embarazada además de sus dos hijos pequeños antes de quitarse la vida, según confirmaron las autoridades, en uno de los episodios más estremecedores registrados en el exclusivo barrio de River Oaks.

De acuerdo con medios locales, Matthew Mitchell, de 52 años, propietario del reconocido restaurante Traveler’s Table y exdirector ejecutivo de una empresa farmacéutica, fue identificado como el responsable del presunto caso de asesinato-suicidio que conmociona a la comunidad.

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La policía de Houston informó que el hallazgo ocurrió este lunes por la noche, luego de que una niñera y un familiar alertaran a las autoridades al no tener noticias de la familia por más de un día.

Al ingresar a la vivienda, valorada en 1,2 millones de dólares, los agentes encontraron muertos a Mitchell, su esposa embarazada, Thy Mitchell, de 39 años, y a sus hijos de ocho y cuatro años.

Todos presentaban heridas de bala, y los niños fueron hallados sin vida en sus camas, según reportó el medio Fox26.

¿QUÉ SE SABE DE LA FAMILIA?

La pareja era ampliamente conocida en la escena gastronómica local. Juntos dirigían Traveler’s Table, un restaurante de alta demanda en Houston, y en 2025 fueron nombrados Restauradores del Año.

Un portavoz del negocio describió a Thy como una «querida amiga» y señaló que la familia no emitirá declaraciones mientras avanza la investigación.

La biografía de Mitchell revela una trayectoria marcada por el éxito profesional: estudió en Francia, Italia y Oxford, trabajó como periodista en Londres y Nueva York, y más tarde regresó a Texas para incorporarse a la industria farmacéutica, donde llegó a ser presidente del Texas Center for Drug Development.

Sin embargo, las autoridades todavía no han revelado qué pudo desencadenar la tragedia.

La investigación continúa abierta, mientras la comunidad intenta asimilar un crimen que ha dejado una profunda herida en Houston.

Como era de esperarse, la noticia ha generado consternación entre empleados, clientes y colegas del sector.

El caso ha sacudido especialmente a los residentes de River Oaks, una de las zonas más prósperas de la ciudad. Incluso, algunos vecinos expresaron su incredulidad ante lo ocurrido.

«Llevo 19 años viviendo aquí y nunca había visto nada parecido», dijo una residente identificada como Cindy al medio Click2.

«No tenemos robos, no tenemos tragedias así. Tiemblo por los niños pequeños», añadió visiblemente afectada.