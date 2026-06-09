VIRAL: El misterio de los hombres que entran a las alcantarillas de Nueva York en plena noche, así fueron grabados

Una serie de videos virales en las redes sociales y grabados en Nueva York (EEUU) mostró a grupos de hombres entrando y saliendo de alcantarillas en Brooklyn y Queens, lo que desató teorías y una investigación oficial de las autoridades.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad durante la noche y la madrugada, muestran a varias personas descendiendo por las alcantarillas equipadas con herramientas, ropa de protección e incluso palas.

Lo que se determinó, es que permanecen horas abajo antes de salir y abandonar rápidamente la zona.

Uno de los casos más comentados ocurrió en Williamsburg, donde siete hombres emergieron de una alcantarilla en plena intersección, mientras que en Gravesend fueron vistos cambiándose de ropa junto a sus vehículos.

En Astoria, Queens, un dueño de taller mecánico alertó a la policía tras observar a varios individuos bajar cerca de su negocio.

A pesar del despliegue de investigaciones por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Protección Ambiental, las inspecciones realizadas no han encontrado daños en la infraestructura, materiales peligrosos ni indicios de sabotaje.

Tampoco se han reportado detenciones o personas heridas hasta el momento. Sin embargo, las autoridades recordaron en que ingresar al sistema de alcantarillado es ilegal y extremadamente peligroso.

Subrayaron que estos espacios pueden contener gases tóxicos, riesgo de inundaciones repentinas, superficies inestables y líneas de gas y electricidad capaces de provocar intoxicaciones o electrocuciones.

Incluso lanzaron un mensaje contundente a la población: «No actúes como Batman, no eres Batman, solo llama a la Policía».

Desconocidos han sido captado entrando y saliendo de las alcantarillas de Nueva York, generando intriga en redes y una investigación policial. Según la policia de NY, los desconocidos podrían ser «cazatesoros» que buscan objetos de valor bajo la ciudad. pic.twitter.com/H5UnxAs39b — Meganoticias (@meganoticiascl) June 9, 2026

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL HIPÓTESIS?

Mientras continúan las pesquisas, la teoría que más fuerza tomó apunta a que estos llamados «hombres topo» buscan objetos de valor perdidos en las alcantarillas, como joyas, monedas, carteras, chatarra o armas.

Según medios locales, no sería la primera vez que ocurre algo similar en Nueva York, ya que en años anteriores, algunos exploradores urbanos admitieron descender al subsuelo para recuperar metales preciosos y otros tesoros que terminan arrastrados por el sistema de drenaje de la ciudad.