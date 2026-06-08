Horror en California: Empleado de un McDonald’s quedó en estado crítico luego que compañero le lanzara aceite hirviendo

Un gerente de un restaurante de McDonald’s en California permanece en estado crítico tras sufrir quemaduras de segundo grado luego de que, presuntamente, un compañero de trabajo le arrojara aceite caliente dentro del local en Yuba City, en un violento episodio que generó conmoción en Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, citados por Independent, la víctima, Jacob Smith, de 20 años, lleva más de una semana ingresado en la unidad de cuidados intensivos con lesiones graves en el rostro, el brazo y la espalda.

Según su madre, Amber Smith, el joven presentaba quemaduras en aproximadamente el 22 % de su cuerpo y experimenta un dolor «insoportable» tras el ataque ocurrido el pasado 30 de mayo.

Explicó que Smith se encontraba en la oficina del restaurante preparándose para realizar el conteo de un dinero cuando fue sorprendido por su compañero de trabajo, Jalani Bluett, de 23 años, quien supuestamente le lanzó aceite caliente antes de huir del establecimiento.

Sin embargo, precisó que Bluett terminó arrestado el pasado 1 de junio, tras haber sido reportado como fugitivo.

Asimismo, las autoridades del condado de Sutter informaron que el acusado enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluyendo agresión con arma mortal con lesiones corporales, y permanece detenido sin derecho a fianza.

La policía también señaló que el sospechoso tiene una discapacidad, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre este aspecto ni sobre el posible motivo del ataque.

PIDEN AYUDA ECONÓMICA

En tanto, la familia de Smith inició una campaña de recaudación de fondos que ya supera los 100.000 dólares para cubrir gastos médicos, vivienda y rehabilitación.

Por su parte, la gerencia de McDonald’s calificó el incidente como «profundamente preocupante» y aseguró que está colaborando con las autoridades, al tiempo que reiteró su apoyo al trabajador afectado durante su proceso de recuperación.

«El grave incidente ocurrido en nuestro restaurante el pasado fin de semana es profundamente preocupante, y nuestra prioridad es apoyar a nuestro empleado, Jacob, durante su recuperación», dijo John Cook, propietario y gerente de ese local de McDonald’s.

«La seguridad y el bienestar de nuestros empleados, clientes y la comunidad siguen siendo nuestra máxima prioridad. La otra persona implicada ya no trabaja para nuestra organización y estamos cooperando plenamente con las autoridades locales mientras continúan con la investigación», enfatizó.