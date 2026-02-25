VIRAL: el impresionante socavón que se ‘tragó’ carros y todo a su paso en plena avenida, todo quedó grabado

Un impresionante video de vigilancia capturó el momento exacto, cuando un enorme socavón se abrió de forma repentina en una transitada intersección del centro-sur de Omaha, Nebraska (EEUU), «tragando» por completo dos vehículos que esperaban la luz verde del semáforo.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran cómo el pavimento colapsa en cuestión de segundos, dejando a los conductores de ambos carros sin posibilidad de reaccionar.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió este martes por la tarde en una zona muy concurrida de la ciudad, conocida por su ambiente estudiantil y oferta de entretenimiento por estar próxima a la Universidad de Nebraska.

Como se constata a través de las imágenes, un vehículo utilitario deportivo y una camioneta fueron los que quedaron atrapados en el inmenso hueco de varios metros de profundidad.

NO SE REGISTRARON HERIDOS

A pesar de lo dramático del suceso, la policía confirmó que ninguno de los conductores resultó herido, lo que aumentó aún más la sorpresa entre los usuarios que vieron el video que se hizo viral en redes sociales.

Según el reporte policial, el conductor de la camioneta logró salir del socavón por sus propios medios y, acto seguido, se unió a varios transeúntes que acudieron a ayudar al conductor de la SUV, quien también pudo ser rescatado sin lesiones.

“Les agradecemos por entrar en acción y brindar ayuda rápidamente”, declaró la oficial Sarah Martier, portavoz del Departamento de Policía de Omaha, quien destacó la rápida respuesta ciudadana.

🇺🇸 | Una cámara de tráfico registró el momento en que la carretera colapsó repentinamente en una intersección de Omaha, Nebraska provocando que dos vehículos cayeran en un gran socavón. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. pic.twitter.com/AkbUG6iX5i — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 25, 2026

¿QUÉ PROVOCÓ EL SOCAVÓN?

De acuerdo con el Departamento de Obras Públicas de Omaha, el socavón fue provocado por la rotura de una tubería principal de agua, lo que debilitó la estructura del pavimento hasta provocar el hundimiento.

En tanto, el Distrito Metropolitano de Servicios Públicos, encargado del sistema de agua de la ciudad, no ha emitido por ahora una declaración oficial sobre el asunto.

Mientras, las autoridades trabajan en la reparación del área y evaluar posibles riesgos adicionales en la infraestructura cercana.