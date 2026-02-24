VIRAL: El final inesperado de un hombre que se escondió en un contenedor de basura en EEUU para escapar de la policía

Un intento desesperado por evadir a la policía en Huber Heights, en Ohio (EEUU), terminó convirtiéndose en un episodio viral, luego de que un hombre se escondiera dentro de un contenedor de basura para evitar ser arrestado.

De acuerdo con medios como WKRC el incidente, captado por la cámara del tablero de una patrulla, comenzó tras una parada de tráfico rutinaria que rápidamente escaló cuando el conductor decidió huir corriendo.

Lo que se precisó, es que el hombre fue identificado como Jonathan McMillan, de 27 años, de acuerdo con el medio local WHIO.

Según informó el departamento policial en redes sociales, el agente que realizó la parada perdió de vista al sospechoso por unos momentos y estableció un perímetro para intentar localizarlo.

Mientras los oficiales buscaban en los alrededores, un trabajador de saneamiento o aseo se convirtió en pieza clave para resolver la situación.

NEW: Garbage collector finds a wanted suspect in a trash can moments before he tossed the trash in the garbage truck. The suspect, who now has the nickname ‘Oscar the Grouch,’ was pulled over by a Huber Heights, Ohio, police officer during a traffic stop. When the vehicle… pic.twitter.com/GGKEM1My9X — Collin Rugg (@CollinRugg) February 24, 2026

ASÍ LO DESCUBRIERON

Las imágenes difundidas por la policía muestran el momento cuando el empleado abre la tapa de un contenedor de basura. Sorprendido, retrocede de inmediato mientras señala hacia el interior.

Segundos después, una patrulla se acerca y McMillan emerge del bote para intentar escapar nuevamente, en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales por lo insólito del escondite elegido por el hombre.

“Por suerte, ‘Oscar el Gruñón’ —como apodamos a nuestro sospechoso— apareció en el lugar y el momento adecuado”, escribió el departamento policial en tono irónico, haciendo referencia al personaje de Plaza Sésamo que vive en un basurero.

La publicación acumuló miles de interacciones, impulsada por el video que mostraba el fallido intento de ocultarse.