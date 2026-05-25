VIRAL: El impactante video del momento en que atropellaron a adolescente mientras esperaba autobús escolar

Una adolescente, de 14 años de edad, fue atropellada en Florida (EEUU) por un conductor, quien intentó rebasar un autobús escolar detenido, en una de las paradas del Condado de Lee.

De acuerdo con medios locales, la estudiante de octavo grado esperaba el autobús escolar cuando el vehículo perdió el control al intentar esquivar la unidad estacionada.

El conductor, quien trató de rebasar pese al brazo de alto extendido, derrapó y terminó golpeando a la menor. El momento quedó registrado en un video, que rápidamente se viralizó en redes sociales por la violencia del impacto.

Lo que se detalló, es que la adolescente, de 14 años, fue atendida por una lesión de latigazo cervical y, según su familia, se encuentra en buen estado y ya regresó a clases.

Sus abuelos calificaron su recuperación como un «milagro», considerando la fuerza del golpe y forma en que fue lanzada tras el impacto.

En tanto, las autoridades confirmaron que no sufrió heridas graves adicionales y continúa bajo observación médica preventiva.

😲Driver Hits 14-year-old girl With Car While Boarding Her Bus in Estero😡

A 14-year-old girl was hit by a car while walking to her school bus on Coconut Shore Drive in Estero, Florida, after the driver attempted to pass the stopped bus. pic.twitter.com/uRjtNYOw9K — American Crime Stories (@AmericanCrime01) May 25, 2026

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL CONDUCTOR?

El conductor involucrado terminó multado con 161 dólares por conducción temeraria. Se trata de una sanción que generó controversia entre padres y autoridades escolares. Consideran, que las penalidades actuales, son insuficientes para disuadir este tipo de conductas.

Denise M. Carlin, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Lee, advirtió que los casos de conductores que ignoran la señal de alto de los autobuses escolares se volvió un problema recurrente y peligroso durante los últimos meses.

Asimismo, las autoridades reiteraron que los conductores están obligados a detenerse cuando un autobús escolar extiende su brazo de parada. Es una norma diseñada para proteger a los estudiantes, en los momentos más vulnerables: al subir o bajar de la unidad.