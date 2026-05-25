El caso de Lynn My Le: arremetió brutalmente contra su hermana por revisar su celular y su condena causó indignación

Lynn My Le, la mujer que protagonizó el caso que conmocionó a muchos en Estados Unidos por apuñalar a su hermana más de 10 veces tras revisar su celular, recibió una condena de solo 180 días de cárcel.

De acuerdo con la información reseñada por People y otros medios de comunicación locales, la mujer, de 26 años, también fue sentenciada a siete años de libertad condicional por el incidente ocurrido en octubre de 2025, en Cutler Bay, en Florida.

Asimismo, se detalló, que según los registros judiciales, la sentencia se dictó el pasado 4 de mayo. Inicialmente, fue acusada de intento de asesinato en segundo grado. Sin embargo, en los registros obtenidos por dicha fuente, muestran que fue declarada culpable de agresión con agravantes, que resultó en lesiones corporales.

Le fue arrestada el pasado 26 de octubre de 2025 en su casa, situada en el sur de Florida, según informaron previamente CBS News y Local 10.

¿QUÉ SUCEDIÓ ESE DÍA?

El incidente comenzó cuando la hermana de Le, de 15 años, se despertó en el sofá y la encontró revisando su teléfono. Esto, según un informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Según la policía, luego de que la adolescente confrontara a Le e intentara recuperar su teléfono, esta tomó un cuchillo y la apuñaló unas cuatro veces por la espalda. Todo ocurrió, mientras la joven intentaba escapar hacia la puerta.

Lo que se detalló del perturbador momento, es que Le apuñaló a su hermana unas seis veces más después de que esta se desplomara. Solo se detuvo cuando «la víctima le suplicó por su vida», se acotó.

Pese a recibir hasta 10 puñaladas, la joven sobrevivió aunque estuvo durante semanas en estado crítico, según informó el Miami Herald.

El juez dictó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra Le, y posteriormente desestimó el cargo inicial de intento de asesinato. Es por ello, que la sentencia se centró principalmente en la libertad condicional, en lugar de la prisión, explicó el mismo medio.