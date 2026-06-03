VIRAL: El impactante hallazgo debajo de una baldosa en plena acera en Florida: ‘nunca’ se lo imaginaron

Un residente de Cutler Bay, en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida (EEUU), se llevó una inesperada sorpresa al descubrir lo que había debajo, cuando levantó una baldosa de una acera.

De acuerdo con lo reseñado por El Nuevo Herald, debajo de la baldosa estaba una pitón birmana escondida junto a un nido con cerca de 20 huevos.

El hallazgo ocurrió el pasado 23 de mayo y permitió a las autoridades retirar al reptil antes de que las crías nacieran en una zona residencial.

Se precisó que el descubrimiento fue realizado por Eyi Danielo, mientras caminaba por la Southwest 216th Street.

Lo que se detalló, es que un vecino observó parte del cuerpo de la serpiente sobresaliendo desde debajo de la estructura de cemento y, al acercarse, comprobó que se trataba de un ejemplar de gran tamaño.

Según relató, quedó impactado por la escena y grabó un video, que posteriormente compartió y se viralizó en las redes sociales.

¿QUÉ HICIERON CON LA PITÓN?

Tras documentar el hallazgo, Danielo notificó a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Posteriormente, las autoridades enviaron al especialista Guillermo Tapanes. Se trata de un integrante del programa de eliminación de pitones del Distrito de Manejo del Agua del Sur de Florida, quien logró extraer al animal oculto bajo la acera.

Durante el operativo, sin embargo, la intervención no estuvo exenta de riesgos. De hecho, el experto sufrió una mordedura en la mano derecha mientras retiraba a la serpiente. A pesar del incidente, tanto la pitón como los huevos fueron removidos con éxito.

Las autoridades explicaron que la eliminación de hembras reproductoras y de sus huevos es fundamental para frenar la expansión de esta especie invasora. La misma amenaza la fauna nativa de los Everglades al alimentarse de aves, mamíferos y otros animales autóctonos.

Es de destacar, que entre 2000 y 2025, más de 23.000 pitones fueron retiradas de Florida. Incluso, en julio se celebrará una nueva edición del Florida Python Challenge. Es una competencia que busca, precisamente, reducir la población de estos reptiles y repartirá hasta 25.000 dólares en premios.