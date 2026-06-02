La dura sentencia contra actor que participó en «How I Met Your Mother», intentó asesinar a su exnovia y así buscó huir

El actor Nick Pasqual, quien participó en la serie ‘How I Met Your Mother’, fue sentenciado este martes, 2 de junio, a 32 años de cárcel por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles (EEUU) y luego tratar de huir a México.

De acuerdo con medios locales, a Pasqual, de 36 años, lo declararon culpable el mes pasado de al menos tres cargos por los hechos ocurrido en 2024.

Los cargos incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a quien conoció en un set de grabación y con la que mantuvo una relación sentimental.

Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y cuello producto del ataque, según reportó ABC News.

¿QUÉ SE SABE DE LOS HECHOS?

Lo que se detalló, es que el actor irrumpió en la casa de Shehorn el pasado 23 de mayo de 2024 y la apuñaló «múltiples veces», según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.

Asimismo, se precisó que antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.

Luego de cometido el acto, se señaló que el actor huyó de la escena del crimen. Sin embargo, terminó detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, en Texas.

Pasqual expresó durante en la audiencia, que el ataque sería una carga, que llevará por el resto de su vida, y afirmó que se siente agradecido de que Shehorn siga viva.