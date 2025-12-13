VIRAL: El guardia de seguridad que causó caos al entrar con su carro a la pista de aterrizaje de famoso aeropuerto

Un insólito y peligroso incidente sacudió el Aeropuerto John Wayne en Santa Ana, en California (EEUU), cuando un guardia de seguridad contratado fue captado conduciendo un sedán blanco a gran velocidad en plena pista de aterrizaje.

De acuerdo con la información obtenida por People, el hecho ocurrió este lunes, 8 de diciembre, alrededor de la 1:12 de la tarde (hora local) y generó alarma entre trabajadores y controladores aéreos, quienes observaron cómo el carro se desplazaba peligrosamente cerca de aeronaves estacionadas.

La portavoz del aeropuerto, AnnaSophia Servin, confirmó que el empleado debía encontrarse en un puesto de control, pero, en cambio, irrumpió en la zona restringida

Las imágenes difundidas por el medio muestran el automóvil avanzando a toda prisa mientras los trabajadores gritaban y gesticulaban para intentar detenerlo.

Algunos empleados maldecían conmocionados al ver cómo el auto pasaba junto a varios aviones, mientras una patrulla del sheriff iniciaba la persecución.

Rijken Vanderweide, trabajador del aeropuerto y quien grabó el video, relató que él y sus compañeros advirtieron a un avión que se detuviera, pues el vehículo estuvo a punto de impactar contra su tren de aterrizaje delantero, lo que pudo haber causado un accidente grave.

ADVIRTIERON A LOS PILOTOS

El caos también se trasladó a las comunicaciones aéreas. En grabaciones revisadas por medios locales, se escucha al controlador de tráfico aéreo advirtiendo a un avión de Southwest Airlines sobre la persecución y ordenando a todas las aeronaves mantener posición.

«Southwest 1057, mantenga la posición. Hay una persecución a alta velocidad en la pista de rodaje», dijo el controlador, según el medio.

El controlador incluso informó a los pilotos sobre el conductor, quien abandonó el vehículo e intentó atrincherarse en la zona.

Pero afortunadamente, la rápida intervención de los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange permitió detener al individuo y sin mayores incidentes.

🇺🇸| Un guardia de seguridad aceleró por la pista del Aeropuerto John Wayne (California) junto a varios aviones. Fue detenido y se determinó que sufría una posible emergencia médica. Está hospitalizado y bajo observación. pic.twitter.com/darDaCtYBm — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) December 12, 2025

COMUNICADO OFICIAL

Según el comunicado oficial, el comportamiento errático del guardia llevó a solicitar una evaluación médica inmediata por parte de la Autoridad de Bomberos del condado.

Los especialistas determinaron que el hombre atravesaba una posible emergencia médica, por lo que fue trasladado a un hospital local para su observación.

Hasta este jueves, 11 de diciembre, el conductor permanecía bajo observación médica.

“El empleado ha sido suspendido en espera de la revisión final del incidente”, informó Servin.