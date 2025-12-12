EN VIDEO: El impresionante rescate en helicóptero a personas atrapadas en el techo de una casa en medio de fuertes inundaciones

La Guardia Costera de Estados Unidos protagonizó un dramático rescate con un helicóptero en el noroeste de Washington, donde cuatro personas quedaron atrapadas en el ático de una vivienda rodeada por las aguas de una inundación de gran magnitud.

Lo que detalló Fox Wearther, es que este miércoles, las víctimas se vieron obligadas a refugiarse en la parte más alta de la casa mientras el nivel del agua ascendía peligrosamente, alcanzando entre ocho y 10 pies de profundidad alrededor de la estructura.

El rescate fue documentado en video, mostrando cómo los agentes de la Guardia Costera sobrevolaban la zona en busca de la vivienda inundada.

La situación era crítica: las aguas habían llegado hasta la base del techo, dejando a los sobrevivientes sin posibilidad de escapar por sus propios medios.

Ante tal situación, la Patrulla Fronteriza y el Distrito de Bomberos 14 del Condado de Whatcom intentaron intervenir, pero las condiciones extremas hicieron imposible su acceso, lo que obligó a solicitar apoyo aéreo especializado. En concreto, se usó un helicóptero.

La misión contó con la participación de equipos de la Estación Aérea de Port Angeles, Washington, y de la Estación Aérea de Astoria, Oregon.

A través de la radio, uno de los miembros de la Guardia Costera explicó la estrategia: evacuar primero a dos personas y llevarlas a un lugar seguro, para luego regresar por las otras dos.

EL MOMENTO MÁS TENSO

El momento más delicado ocurrió cuando un nadador de rescate descendió en rápel desde el helicóptero hasta el tejado de la casa. Con gran destreza, logró acceder al ático por una ventana y asistir a los sobrevivientes.

Posteriormente, una canasta de rescate fue enviada desde la aeronave, permitiendo izar a las dos primeras personas hacia el helicóptero de Port Angeles, que las trasladó inmediatamente a una zona segura.

Finalmente, el nadador permaneció junto a las dos personas restantes hasta que la tripulación aérea de Astoria completó la segunda parte de la operación. En cuestión de minutos, los últimos sobrevivientes y el rescatista fueron izados y puestos a salvo.

RESCUE FROM ABOVE: U.S. Coast Guard crews airlift several people from a Washington home after rising waters — climbing roughly 10 feet — forced them into the attic during record-breaking floods. pic.twitter.com/4biqJZZX3D — Fox News (@FoxNews) December 12, 2025

¿QUÉ SUCEDE EN WASHINGTON?

Las intensas lluvias que azotan el oeste de Washington desde principios de semana han generado un aumento sin precedentes en los niveles de los ríos, obligando a las autoridades a ordenar evacuaciones masivas en distintas localidades.

Según el Servicio Nacional de Predicción del Agua (NWPS, por sus siglas en inglés), al menos 18 puntos fluviales se encuentran en niveles de inundación grave, cifra que aumentó respecto a los días anteriores.

Este fenómeno, ha sido descrito por expertos, como uno de los más significativos en la historia reciente de la región.

En consecuencia, las comunidades más afectadas han tenido que trasladar a cientos de familias hacia zonas más altas, mientras equipos de emergencia trabajan en rescates y la habilitación de refugios temporales.

La situación es tan caótica, que las carreteras principales se han visto interrumpidas por el agua y los deslizamientos de tierra, complicando aún más las labores de asistencia. Por ejemplo, en ciudades como Chehalis y Napavine, los bomberos han tenido que intervenir directamente para sacar a residentes atrapados en sus viviendas.

El origen de estas inundaciones se vincula con la llegada de un “río atmosférico”, un fenómeno meteorológico que transporta grandes cantidades de humedad desde el Pacífico hacia el noroeste de Estados Unidos.

Este tipo de eventos, cada vez más frecuentes, intensifican las precipitaciones y elevan el riesgo de inundaciones y deslaves.